Strasburg dhe Amiens, “përrallat” paralele!

Ligue 1 mirëpret Strasburgun dhe Amiensin. Dy histori krejt ndryshe, por të ngjashme në një pikë, pasi të bukura për t’u rrëfyer. E para, 6 vjet më parë ishte në kategorinë e pestë, ndërsa tjetra për të parën herë arrin elitën. Praktikisht, tradita dhe e risia e madhe. E vjetra dhe e reja. Në javën e fundit të Ligue 2, elektrizuese dhe e mbushur me shumë befasi, janë Strasburgu dhe Amiensi ato që festojnë: vitin tjetër, të dyja, do të luajnë në Ligue 1.

Alsasianët (Alsas Lorena), kampionët e Francës në sezonin 1978/79 dhe të aftë t’i bënin ballë në vitet ’90 Interit dhe Milanit në kupat e Europës, janë diplomuar kampionë të turneut në fund të 90’: mjaftoi 2-1 ndaj Burg Peronas për të konkretizuar këtë arritje të ndjekur 9 vjet, që kur erdhi edhe rënia e fundit nga Ligue 1.

Një farë katarsis, për një klub që në vitet e fundit ka njohur edhe ferrin e futbollit diletant: në 2012, Strasburgu luante në CFA2, divizioni i pestë francez, ku ra për shkak të problemeve të shumta financiare. Nga aty, ngjitja e madhe: CFA, më pas vendi i parë vitin e shkuar në ligën e tretë dhe në fund, Ligue 1.

Nga një histori në një tjetër, aty ku Amiensi, që deri më sot s’kishte shkuar më shumë se vendi i katërt në Ligue 2 në sezonin 2006-07, ka bërë mrekullininë. Klubi i veriut të Francës, ku në sulm luan ish-romanisti Tajo (vetëm një gol në kampionat), u diplomua falë një “rush” final: 8 fitore në 10 javë.

Për atak zemre, e fundit e arritur në fushën e Reimsit: një fitore 2-1 e çmendur në minutën e gjashë shtesë nga Bourgaud. Pa atë gol, skuadra e Kristof Peliser do ta kishte mbyllur turneun në vend të… shtatë.

Po, sepse në krye ishte një kaos i vërtetë dhe një domino e jashtëzakonshme. Në vend të tretë,barazim me pikë me Amiens, u rendit Trojes, që për shkak të diferencës së golave duhet të luajë playoff me Lorientin aktual, nëse e mbyll i treti nga fundi. Një pikë më poshtë Lens dhe Brest, jashtë për një fije: i gjashti, -2 nga zona e diplomimit, Nimes.