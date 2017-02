Strakosha, titullar ndaj Italisë?

Alban Hoxha dhe Thomas Strakosha: do të jetë ky dueli i radhës sa i përket portës së Shqipërisë, për dy sfidat në program, ndaj Italisë në “Renzo Barbera” dhe Izraelit në Tel Aviv. Për Xhani de Biazin, i cili ka mbetur i kënaqur nga portieri i Partizanit, sigurisht do të jetë e vështirë të zgjedhë. Dalja me të kuq ndaj Izraelit dhe pezullimi me dy ndeshje i Etrit Berishës, e vendos përpara një përgjegjësie të madhe në zgjedhje. Në një anë, gardiani i kuq, që edhe në ato minuta të luajtura pas daljes së “Titit”, priti penallti dhe madje tregoi vlerat në disa momente (edhe pse i pafat te goli i Izraelit), në tjetrën portieri i ri i talentuar i Lacios, që ka zënë vendin e Marketit disa herë dhe që shihet si e ardhmja e Lacios në portë. De Biazi do të ketë kohë edhe më shumë një muaj për të parë dhe vlerësuar, por sigurisht në idetë e tij është e qartë se portieri që do të tregojë formën më të mirë, do të mbrojë portën në një sfidë delikate si ajo në “Barbera” të Siçilisë.