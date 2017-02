Thomas Strakosha do të përballet me Romën, skuadra e cila e kërkoi përpara se të shkonte te Lacio. Një penallti e Totit ka ndalur ëndrrë e skuadrës së Çezenës, që rezistoi me një barazim 1-1 në “Olimpico”-n e boshatisur (interesi i tifozëve, zero!). Portieri kuqezi, në rast se do t’i jepet mundësia, pasi ka kaluar turin, do të sfidojë në gjysmëfinale, në dy ndeshje vajtje-ardhje, Romën e Totit & Co.