Strakosha: De Biazi bëri një komb të besojë

??Grazie di tutto mister…..avete fatto un popolo intero credere che i sogni si possono diventare realta e io personalmente vi ringrazio di avermi datto fiducia e la possibilità di debuttare con la mia nazione…??Faleminderit shume Mister. Beret nje kombe te besojne qe endrat behen realitet…Edhe une personalisht ju falenderoj per besimin.

A post shared by NEVER GIVE UP (@thomas_strakosha) on Jun 14, 2017 at 3:37am PDT