Strakosha & Co, pak Ballkan në trenin drejt Milanos

20 shtator 2016… Ora 20:45. Në “San Siro” zbret në fushë një djalosh i ri, që do t’i duhet të mbrojë portën e Lacios dhe të zëvendësojë portierin e kombëtares së Italisë, Federiko Marketi. Duket pa emocione dhe i vendosur, të paktën në nxemje, edhe pse në fund do ta nxjerrë dy herë topin nga rrjeta e portës së tij, teksa Baka dhe Niang realizojnë. Megjithatë, edhe pse i hidhur, ai kujtim do të mbetet gjatë.

Po flasim për Thomas Strakoshën, që sot rikthehet në stadiumin tempull të Milanos, aty ku këtë herë do të mbrojë portën e Lacios, këtë herë, përballë Interit. Luhet për çerekfinalet e Kupës së Italisë, ndërsa Marketi vazhdon të jetë i dëmtuar. Strakosha uron që të ndodhë ndryshe nga debutimi dhe do të bëjë çmos që kjo të arrihet, edhe pse, goli i Ingleses në kampionat (Lacio-Kievo 0-1), i ardhur në fund, ka qenë një “thikë në zemër”.

Jo racizmit – E bëri Cana dhe Etrit Berisha pas ndeshjes në Beograd, por duket se do të vazhdojë ta bëjë edhe Thomas Strakosha, i cili nuk njeh asnjë urrejtje racore sa i përket Shqipërisë dhe Serbisë. Në fakt, në trenin që udhëtoi dje drejt stacionit të Milanos, nga Roma, qëndronte ulur me mesfushorin serb, Sergej Milinkoviç-Saviç, teksa pranë tij edhe Vargiç, portieri kroat që u ble gjatë verës nga skuadra e Rijekës. Siç duket, dallimet racore nuk ekzistojnë te Lacio.