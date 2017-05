Stërvitja me… tifozë, të gjithë në dispozicion të Gjokës

Që takimi me Partizanin ka një rëndësi madhore për Kukësin, kjo është diçka që tashmë të gjithë e dinë. Në seancën e fundit stërvitore të zhvilluar në Pezë, prezent kanë qenë dhe një grup tifozësh që i kanë shprehur ekipit mbështetjen e tyre. Në “Selman Stërmasi” tifogrupi “Mërgata” ka premtuar surpriza dhe mbështetja do të jetë maksimale, por diçka të tillë nuk kanë nguruar ta tregojnë dhe në stërvitje.

Trajneri Gjoka i ka pasur të gjithë lojtarët në dispozicion, si rrallë këto muajt e fundit.

Kukësi me regjim, detaje për çdo gjë

Verilindorët janë grumbulluar në periferi të Tiranës. Stafi teknik për këtë takim do të ketë në dispozicion të gjithë grupin dhe situata para takimit me Partizanin duket mjaft pozitive. Në ambientet e hotelit, trajneri Ernest Gjoka, ka vendosur dhe programin që duhet të ndjekë skuadra. Nga kafja e mëngjesit, deri tek orari i gjumit, planifikimi në detaje, sigurisht kur në faturë llogaritet një ndeshje kaq e rëndësishme sa kjo me Partizanin, gjithçka duhet të jetë e detajuar.