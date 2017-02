Stërvitja e kombëtares, “çelësi” është … Bele!

Në kombëtaren shqiptare asgjë nuk është e rastësishme. Në prapaskenë ka dhjetëra njerëz, të cilët kanë një efekt të pabesueshëm si “suflerë” të përhershëm të futbollistëve, gati për t’i nxjerrë nga balta në çastet më të vështira. Një i tillë është Alberto Bele, një profesionist i vërtetë, i cili aktualisht punon si përgatitës atletik i kuqezinjve. Ai është pjesë e përfaqësueses sonë që në fushatën përgatitore të Kampionatit Evropian. Më parë italiani ka punuar te disa skuadra, si Bari, Breshia, Triestina, Çitadela dhe Vinçenca. Metodika e tij e punës kushtëzohet fort në teknologjinë GPEXE, që ka të bëjë me analizat dhe vëzhgimin konstant të parametrave fizikë të lojtarëve, në ndeshje dhe stërvitje. Së fundmi, Bele ka dhënë një intervistë për sajtin zyrtar të kompanisë përgjegjëse, ku – mes të tjerash – prezanton veten dhe “paralajmëron” se çfarë e pret futbollin shqiptar me këtë filozofi të re pune.

Të jesh përgatitësi atletik i kombëtares do të thotë që të punosh me lojtarë të cilët gjatë sezonit janë duke u trajnuar në ekipet e tjera. Cila ka qenë eksperienca juaj në lidhje me monitorimin dhe menaxhimin e të dhënave të lojtarëve të ekipit?

Nuk është e thjeshtë të kesh të dhëna të sakta të lojtarëve përgjatë vitit. Kjo ndodh për dy arsye. E para, jo të gjithë përdorin sistem për të monitoruar lojtarët ashtu siç bëjmë ne dhe e dyta është që edhe nëse disa prej përgatitësve atletikë i monitorojnë lojtarët e tyre, ata mund të zgjedhin që ta mbajnë informacionin konfidencial. Në lidhje me planin tonë strategjik, ne kemi për qëllim që të përzgjedhim lojtarë të cilët luajnë në mënyrë të rregullt gjatë sezonit dhe të trajnuar mirë. Si ekip i kombëtares së Shqipërisë, ne jemi gjithmonë të gatshëm për t‘u dhënë klubeve raportet që tregojnë punën e bërë duke përdorur sistemin GPEXE duke përfshirë ngarkesën e marrë të lojtarëve. Në lidhje me aspektin e kondicionit fizik të lidhur me aktivitetin trajnues përgjatë një javë me ekipin e kombëtares, për shkak të kohës së limituar, sipas mendimin tim, e kam pasur të vështirë për të strukturuar ushtrime specifike fizike.

Kush është përgjegjës për të gjithë procesin e monitorimit të GPS dhe si është përdorur në stërvitjen fizike?

Unë jam personi përgjegjës për të gjithë monitorimin e procesit dhe kur filluam eksperiencën e Kampionatit Evropian kisha mbështetjen e një asistenti të quajtur Luka Bosi, i cili ishte duke i monitoruar lojtarët në mënyrë direkte me GPEXE. Më vonë, që nga kualifikueset e Botërorit e në vazhdim, kam vazhduar ta përdor sistemin vetë, duke përfshirë të gjithë aspektet e procesit të monitorimit, ruajtjen dhe analizën e të dhënave. Çdo ditë në fund të trajnimit, unë jam mësuar që t‘i printoj raportet vizuale në lidhje me aktivitet dhe ngarkesën e marrë të lojtarëve, veçanërisht duke u fokusuar në eventet me intensitet të lartë në lidhje me qasjen e fuqisë metabolike të lojtarëve. Këto raporte ua jap secilit prej lojtarëve, sepse edhe ato e gjejnë të nevojshme dhe shumë të lehtë për ta kuptuar dhe interpretuar raportin si dhe të japin komentet e tyre. Në këtë moment jemi duke punuar në krijimin e një “database“ të lojtarëve, gjë e cila na lejon që të shikojnë zhvillimin e tyre përgjatë kohës në të cilën ata luajnë për ekipin e kombëtares. Sigurisht, kjo do të kërkojë kohë, kryesisht duke konsideruar punën tonë të përhershme, por ky është drejtimi në të cilin ne kemi për qëllim.

A mendoni se një sistem, në kombëtare dhe Superiore, mund të përfaqësojë një element rritës për asetet e performancës së futbollit në Shqipëri?

Unë mendoj se po, por është e rëndësishme që këtu të bëjmë një dallim midis Superligës dhe Akademisë. Në rastin e parë, ne u referohemi lojtarëve me eksperiencë të cilët janë mësuar të punojnë në një mënyrë specifike për shumë vite dhe për këtë arsye ne duhet t‘u japim atyre pak kohë në mënyrë që të mësohen me pajisjet e monitorimit si pjesë e rregullit të stërvitjes së tyre. Në lidhje me rastin e dytë, në sektorin e të rinjve, ne duhet të shohim në një shtrirje kohore të gjatë. Ato do të jenë lojtarë profesionalë në të ardhmen, të cilën që do të përdorin sistemin e monitorimit GPS në mënyrë tepër të lehtë dhe implementimi i këtyre pajisje do të bëhet diçka aq normale dhe pjesë e integruar e zhvillimit të tyre, siç është veshja e këpucëve përpara çdo lloj aktiviteti.

Rritja e implementimit të teknologjisë në stërvitje sa vjen edhe ofron shumë e më shumë mundësi në stërvitje. Si e shihni ju të ardhmen?

Teknologjia na jep një ndihmesë tepër të madhe në punën tonë të përditshme si dhe ne planifikimin e aktiviteteve dhe ky është drejtimi në të cilin ne po shkojmë. Megjithatë nuk duhet ndaluar kurrë së ecuri në këtë drejtim, sepse duhen kërkuar gjithmonë mundësi për përmirësim në benefitin e lojtarëve, trajnerëve dhe analistëve të të dhënave, duke i analizuar dhe paraqitur të dhënat në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme. Me aq sa shikoj unë që kur kam filluar të përdor GPEXE-në, është e qartë që kompania po punon në këtë drejtim. Një nga ndryshimet e fundit që më vijnë ndër mend është programi ku lejonte ‘upload tracket’ në aplikacionin e uebit dhe në ‘Ipad live’. Unë jam në dijeni gjithashtu se nga mesi i 2017-s ato do të paraqesin një model të ri. Këto lloj aspekte do e përmirësojnë patjetër përdorueshmërinë e kësaj teknologjie. Kjo është e ardhmja dhe sa më shumë të jemi në gjendje që të zhvillohemi në këtë drejtim, aq më tepër do të kemi një produkt që është tepër i rëndësishëm për punën tonë.