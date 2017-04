Statistikat kundër, por Teuta beson te rezultati pozitiv në Tiranë

Skuadra e Teutës është futur në një situatë delikate të kampionatit, pasi nga dëshira e Europës, tashmë e sheh veten në luftën për mbijetesë që me fitoren e Flamurtarit është bërë më e komplikuar. Në kushte të tilla skuadra e trajnerit Gugash Magani duhet të marrë pikë, pasi edhe barazimi do i bënte punë. Ekipi durrsak i ka idetë e qarta dhe nuk shkon në Tiranë për turizëm, por me objektiva të qarta. Marrja e pikëve është synimi kryesor. Trajneri Gugash Magani ka menduar edhe për formacionin që do të hedhë nga minuta e parë në fushën e lojës.

Formacioni – Në portë pritet ta nisë portieri Moçka. Mbrojtja do t’i besohet në të djathtë Beqjes, në qendër R. Hoxha dhe Markoviç, ndërsa E. Hoxha në të majtë. Sykaj, Progni, Hila, Dita dhe Musta do të jetë mesfusha e ngjeshur me 5 lojtarë. Ndërsa sulmi mbetet në balotazh ndërmjet Maganit dhe Ribajt.

Taktika – Magani për sfidën ndaj Partizanit do t’i besojë mesfushës. Ai ka menduar që të hedhë në fushë një ekip shumë të ngjeshur në mënyrë që të krijojë ekuilibër në prapavijë. 5 lojtarë do të rreshtohen në mesin e fushës. Sykaj do të ketë rolin e “tapës” para mbrojtjes. Magani ka besim të madh në repartin e mesfushës, pasi edhe strategjia e tij e lojës për ndaljen e “demave” do të bazohet kryesisht në mesfushë dhe marrjen e saj. Duke parë që Partizani luan me 3 në mesfushë, duke iu përgjigjur me 4 lojtarë, Magani kërkon t’i surprizojë “demat” edhe me qarkullimin e topit.

Formacioni i mundshëm i Teutës

Moçka – Beqja, R.Hoxha, Markoviç, E.Hoxha – Sykaj, Progni, Hila, Dita, Musta – Magani (Ribaj)

Statistikat për ndeshjen Partizani – Teuta

– Bilanci total në 141 ndeshjet e derisotme: 76 fitore Partizani, 37 barazime, 27 fitore Teuta. Golavarazhi: 231-111 në favor të Partizanit.

– Ndeshja e parë: 27.04.1947 në Durrës, fiton Partizani 1-0.

– Fitorja e parë e Teutës: 13.05.1956 në Durrës 3-2.

– Fitorja e parë e Partizanit në Tiranë: më 16.09.1947 (7-2).

– Fitorja e fundit e Partizanit: në Elbasan më 07.09.2016 (1-0).

– Fitorja e fundit e Teutës: 4-0 më 29.04.2000 në Durrës.

– Fitorja e fundit e Teutës në Tiranë: më 30.10.1993 (3-0).

– Fitorja e fundit e Partizanit në Durrës: më 18.09.2016 (2-0).

– Barazimi i parë: më 04.04.1948 (1-1) arritur në Durrës.

– Barazimi i fundit: më 10.02.2017 (0-0) në Durrës.

– Barazimi me më shumë gola: një ndeshje me përfundimin 3-3 në Durrës më 22.09.1966.

– Barazime radhazi: 1 rast, 3 ndeshje të gjitha në vitin 1988.

– Fitorja më e thellë e Partizanit: 9-0 në Tiranë më 15.08.1948.

– Fitorja më e thellë e Teutës: 4-0 në Durrës më 29.04.2000.

– Ndeshja që ka “prodhuar” më shumë gola: 8-1 për Tiranë më 28.03.1954 në Tiranë.

– Fitore radhazi të Partizanit: 8 ndeshje gjithsej në periudhën 17.04.2004 deri më 18.02.2006.

– Fitore radhazi të Teutës: në 4 raste = 8 ndeshje gjithsej.

– Fitore të dyfishta (brenda – jashtë) Partizani: nuk në 12 raste, 27 ndeshje gjithsej.

– Fitore të dyfishta (brënda – jashtë) Teuta: Në një rast më 1993-94.

– “Përplasje” në javën e 30-të: ky është rasti i dytë. I pari më 17.04.2004, në Tiranë, fitonte Partizani 2-1.

– Ndeshje në fusha asnjanëse: Pesë gjithsej. Tre të mbyllura me barazime e dy të fituara nga partizani. Në Lezhë (2-2), në Kavajë (1-1) e në Shijak (0-0). Në Fier (2-1 për Partizanin) e në Elbasan 1-0 për Partizanin.

– Ndeshje të luajtura pa spektatorë: një rast më 26.11.2016, fiton Partizani në Elbasan 1-0.

– Ndeshje të mbyllura me rezultat në tavolinë (aforfe): nuk ka asnjë të tillë deri më tani.

– Tre ndeshjet e para të këtij sezoni: Dy të parat i ka fituar Partizani 2-0 në Durrës e 1-0 në Tiranë. E treta në Durrës me barazim pa gola 0-0.