Starova ul Cetkoviçin në stol, Kalari nga minuta e parë

Trajneri Sulejman Starova i ka dhënë fund dilemave për formacionin që do të hedhë nga minuta e parë në ndeshjen e sotme ndaj Teutës. Takimi ndaj durrsakëve është mjaft i rëndësishëm për ecurinë e të kuqve pasi çdo rezultat tjetër përveç fitores do të komplikonte shumë ecurinë për titull, pasi pas barazimit me Vllazninë, do të ishte vdekjeprurës. Teuta nga ana e saj kërkon pikët duke qenë se i nevojiten për qëndrimin në Superiore, prandaj sfida e sotme premton spektakël të plotë. Me dy ekipe që duan me çdo kusht fitoren. Rikthimi i Ramadanit dhe Kalarit në dispozicion ka qetësuar në njëfarë mënyre trajnerin Starova, ndërsa skualifikimi i Vilës nuk pritet të ndihet, pasi ka shumë alternativa.

Balotazhi në të majtë – Dilemat e Starovës për formacionin fillonin dhe mbaronin me krahun e majtë. Pjesa tjetër e formacionit ishte e qartë dhe e pandryshuar. Kalari, Trashi dhe Mazrekaj mund të alternoheshin me njëri-tjetrin apo me Cetkoviçin, ndërsa tekniku i kuq ka vendosur që të sakrifikojë pikërisht malazezin. Kalari do të luajë nga minuta e parë në krahun e tij të fushës, pasi Trashi do të zhvendoset në mesfushë. Në ndeshjen ndaj Vllaznisë, pati probleme në prapavijë, prandaj Starova e ka spostuar në vendin e tij fiks. Mazrekaj vazhdon ta nisë nga minuta e parë, pavarësisht se akoma nuk është në formën e tij maksimale. Cetkoviç është i sakrifikuari, pasi me rikthimin e Ramadanit, edhe pse Vila është i skualifikuar, detyrohet ta nisë nga stoli.

Formacioni – Nga minuta e parë do të luajë në portë kapiteni Alban Hoxha, si një ndër pikat më të forta të partizanit. Mbrojtja do të jetë me Fejzullahin djathtas, Malotën dhe Krasniqin në qendër dhe Kalarin në të majtë. Mesfusha do të vendosë Bathën djathtas, Ramadanin në qendër dhe Trashin në të majtë. Sulmi do t’i besohet Torasës në të djathtë, Ekubanit në maje të sulmit dhe Mazrekajt në të majtë. Skema do të jetë 4-3-3.

Formacioni i mundshëm i Partizanit

Hoxha – Fejzullahi, Malota, Krasniqi, Kalari – Batha, Ramadani, Trashi – Torasa, Ekuban, Mazrekaj