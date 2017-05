Starova: Nuk e uroj Kukësin, titulli i takonte Partizanit

Trajneri i Partizanit, Sulejman Starova, është shfaqur shumë i revoltuar në ekranin e Supersportit pas ndeshjes kundër Korabit, duke akuzuar Federatën Shqiptare të Futbollit për çorbën e fundsezonit dhe duke mos panuar të urojë Kukësin për titullin.

…

Po e filloj nga ajo që nuk e kam thënë asnjëherë. Përgjegjësi i garës duhej të mendohej mirë dhe të mos e çonte Partizanin në Elbasan, por të merrte masa më përpara sesa të fuste presidentin e Tiranës në siklet. Zhvilluam ndeshje jashtë fushës sonë, kemi kontestuar gjyqtarët, që deri në një farë mase kanë qenë të kamufluar, derisa u mbërrit te muaji i fundit, kur u dol hapur kundër nesh, sepse ishim bërë të papërmbajtur dhe duhej të ndaleshim hapur fare. Kemi bërë kampionat perfekt, nuk mbaj mend ndonjë ndeshje të dobët. Nuk na lejuan ta realizonim ëndrrën tonë.

Urim për kampionët e rinj të Shqipërisë?

Kjo duket si një pyetje me ironi, sepse Kukësi u shpall kampion, por unë nuk dal kundër vetes sime, sepse skuadra më e mirë e kampionatit ishte Partizani. Ilir Daja ka uruar Kukësin? Përkthehet në ironi edhe urimi i Dajës.

Pengu sezonal?

Partizani, falë presidentit, është kthyer te emri i vet, është prezantuar në mënyrë dinjitoze në kupat e Europës, ndërsa më pas luajtëm gjysmë-sezoni në Elbasan. Trajneri Sormani pati një problem me tifozët dhe aty u krijuan vështirësitë e para, u krijua një kontradiktë që në fakt u shua shpejt dhe skuadra nga java në javë e rriti nivelin, luajti ndeshje të mira dhe gjeti ritmin e duhur. Sidomos në muajin e fundit kemi qenë të vetëm kundër të gjithëve. Në Shkodër ishte një ngjarje dramatike, ku gjyqtari Meta e kishte të shkruar në ballë që ishte kundër nesh dhe për këtë u gradua. E kundërta ndodhi me Jeminin: na ka gjykuar 3 herë këtë sezon, një herë jo kënaqshëm në derbi, një herë shumë dobët me gjithë treshen e vet në Elbasan me Kukësin dhe më pas në ndeshjen kundër Luftëtarit ku fituam me lehtësi. Aty Jemini dha një penallti pro nesh dhe që aty u zhduk nga faqja e dheut, e zbritën nga avioni, ndërsa u gradua Meta me Laçi-Kukësi. Dua të kujtoj në lidhje me arbitrin e huaj: në një ndeshje të para 15 viteve, Dinamo-Tirana 2-2, kemi sjellë gjyqtarë të elitës, nga Spanja, që u rritën reputacionin arbitrave dhe specialistëve tanë, por u përçua edhe niveli i mrekullueshëm i futbollit tonë te një gjyqtar që e përcolli edhe në Spanjë. Nëse Skënderbeu kërkon gjyqtar të huaj dhe nuk ia jep, atëherë më lind e drejta të them që ajo ndeshje nuk duhet parë fare, sepse fakti që në një ndeshje finale nuk përzgjidhet një gjyqtar i huaj krijon dyshime. Edhe për Vllaznia-Tirana, ku njëra skuadër mund të bjerë nga kategoria, nuk ka pse arbitron një gjyqtar shqiptar dhe të futet në siklet se cila skuadër do bjerë, në një kohë që mund të ishte fare mirë një gjyqtar i huaj. Ardhja e një të huaji bëhet për një atmosferë pozitive, jo për të denigruar gjyqtarët tanë.

A ka pasur faje Partizani vetë, në këtë sezon?

Jo, nuk e pranoj këtë, e keni gabim. Unë kam fakte, flas me gjëra konkrete, duke e nisur nga fundi, nga penalltia për Ekubanin në Vlorë. Dy penallti për therje dhe gjyqtari gradohet. Unë kërkoj shpjegime nëse gjyqtari në Shkodër ishte i korruptuar, apo ka marrë urdhër? Nëse gradohet një javë më pas, për mua është i urdhëruar. Unë them që kemi bërë një kampionat të shkëlqyer, por nuk kanë dashur që Partizani të dalë kampion.

Arbitri i huaj ishte ndaj Kukësit, por mungoi fitorja.

Nuk kishte si të ishte i mirë ai arbitër, sepse ne kërkuam një gjyqtar elite. Gabuam ne që e kërkuam? Ne gabuam vërtet, se duhej të zgjidhnim Metën dhe le të guxonte ai ta mbante kundër nesh brenda në “Selman Stërmasi”. Gjyqtari i huaj duhej të ishte elitar, spanjoll, francez a anglez, ashtu e meritonte ajo super ndeshje, ndërsa ai që erdhi ishte jashtë niveli. Na thanë do ishte gjerman, në momentin e fundit erdhi slloveni. Analiza e lojës nxorri 6 gabime kundër Partizanit. Fakti që e kërkuam vetë, nuk do të thotë që nuk duhet të ndihemi.

Sa përqind kanë gabuar arbitrat dhe sa përqind vetë Partizani?

Partizanin nuk e la të dilte kampion Armando Duka. Shihemi ndeshjen e fundit.