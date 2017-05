Starova izolon Partizanin, shqetësojnë Torasa e Mazrekaj

Marrëdhëniet e trajnerit Sulejman Starova dhe gazetarëve nuk kanë ndonjë lulëzim dashurie e as kanë pasur ndonjëherë. Kjo dallohet qartazi, pasi trajneri i të kuqve nuk del pothuajse asnjëherë në konferenca shtypi ashtu si homologët e tij. Numri një i pankinës së kuqe ka bërë një lëvizje tjetër kundër “zbulimit” të formacionit dhe përgatitjeve të skuadrës së tij. Starova ka urdhëruar që seancat stërvitore të mos ndiqen nga asnjë gazetarë dhe në mënyrë të rreptë të ndalohet filmimi i tyre.

URDHRI I PRERË – Trajneri Sulejman Starova ka urdhëruar zyrën e shtypit që të ndalojë në mënyrë kategorike filmin e seancave stërvitore. Tekniku i kuq kërkon që skemat apo stërvitja e skuadrës të mos zbulohen dhe do që gjithçka të kalojë në qetësi të plotë. Numri një i pankinës së kuqe nga ana tjetër kërkon që lojtarët të stërviten, të qëndrojnë larg zhurmës mediatike dhe ta përgatisin sfidën me qetësi.

Televizionet janë penguar edhe ditën e djeshme dhe nuk kanë mundur të marrin pamje nga stërvitja e të kuqve. Kjo taktikë nuk është përdorur më parë nga Partizani, të paktën për sa i përket këtij edicioni futbollistik. Gjithsesi, të premten luhet “gjithçka për gjithçka” dhe frika buron natyrshëm edhe nga lëvizjet më të vogla. Për të kompensuar këtë “block out” për mediat, Partizani do të dalë ditën e sotme në një konferencë për media. Mbrojtësi Renato Malota do të flasë në orën 10:30, nga zyrat e klubit të Partizanit.

Torasa dhe Mazrekaj pushojnë,

Kalari rikthehet me vrapime

E vështirë për të çarë “rrethimin” e Partizanit, por jo e pamundur. Madje, mund të thuash se një ndër arsyet se pse është vendosur një “regjim” i tillë ka të bëjë edhe me problemet e ekipit dhe situatën e lojtarëve. “Demat” nuk duan t’i japin material dhe informacione ekipit të Kukësit, por gjithsesi “Sport Ekspres” ka arritur të depërtojë brenda ekipit të kuq.

Stërvitja e djeshme e Partizanit u zhvillua rreth orës 12:00, në kompleksin sportiv “Internacional”, në Pezë. Grupi nuk ishte i plotë dhe Starova ka pasur disa probleme kyçe dhe pikëpyetje për sfidën. Lojtarët që shqetësojnë janë Mazrekaj, Torasa dhe Kalari.

MAZREKAJ – Kosovari po vuan! Mesfushori nuk po gjen rehati nga dëmtimi në këmbë dhe po sakrifikon për skuadrën e “demave”. Lojtari pas çdo ndeshjeje ka nevojë për pushim për të rifituar forcat. Ditën e djeshme, stafi mjekësor ka vendosur ta lërë në pushim total. Ai nuk u stërvit me grupin në mënyrë që të mos rëndojë këmbën dhe të jetë 100 për qind për ditën e ndeshjes.

TORASA – Argjentinasi ka gjithë javën që bën vetëm vrapime rreth fushës dhe ditën e djeshme vazhdoi përsëri me një program të tillë. Shtatshkurtri nuk është në formën e tij më të mirë, ndërsa mbetet të shihet nëse do të bashkohet sot me grupin.

KALARI – Mbrojtësi i krahut të majtë është rikthyer në stërvitje, por jashtë grupit dhe vetëm me vrapime të lehta. Lojtari me eksperiencë po lufton me kohën për të qenë gati për takimin ndaj Kukësit. Mbetet të shihet gjendja e tij dhe nëse do të rikuperohet në kohë.

SAKRIFICA – Torasa dhe Mazrekaj do të sakrifikojnë dhe do të jenë nga minuta e parë, ndërsa Kalari me shumë mundësi do e nisë nga stoli. Motivimi është i madh dhe gatishmëria absolute, prandaj edhe lojtarët do të rrezikojnë për sfidën finale të titullit.