Starova, fotoja e vitit 1993 është ende e bukur

Nga Gjergji Stefa

“Kur ke 24 vite pa fituar, të dridhen këmbët”. Sulës nuk i falet kjo dridhje këmbësh. Nëse i dridhen dhe atij, dekanit të trajnimit, me mbi 30 vite në stol, tituj e trofe, i fundit që ka dhuruar buzëqeshjen në shtëpinë e kuqe, mendo të tjerët, që nuk kanë fituar asgjë dhe që çdo javë dëgjojnë nëpër stadium “një ëndërr e së shkuarës, një ëndërr që vazhdon”. Ëndrra duhet të vazhdojë. Partizani as këtë vit nuk do e fitojë titullin: “Gjithçka ka qenë me urdhër. Ka qenë e komanduar. Duka na ka bezdi. Duka mendon se Braçe ka shkruar letrën në UEFA në prag të kandidimit të tij në komitetin ekzekutiv dhe për këtë arsye na ka ndëshkuar”.

Starova pas Flamurtarit nuk foli si trajner. Nuk foli as si këshilltar. Foli si drejtues klubi. Nuk është hera e parë që e bën. Javë më parë akuzoi se Partizani mund të luajë në Dibër ndërkohë që të tjerat nuk e bënin këtë: “Më thoni ju, çfarë kuptimi ka që ne do shkojmë të luajmë në Dibër, ndërsa rivalët tanë nuk luajtën atje. A është kjo e drejtë?”.

Një lloj blofi më vete, sepse në fakt Partizani me Korabin luajti në “Selman Stërmasi” dhe në Peshkopi nuk udhëtoi kurrë. Megjithatë, “Bobi” e ka ndarë mendjen. Madje ka përgjigje për gjithçka. Edhe kur i kujtojnë se Kukësin nuk e ka mundur asnjëherë. “E kam mundur në Elbasan Arena, por gjyqtarët nuk më lanë ta shijoja atë fitore”.

Në replikat e shpejta në prononcimin për media pas ndeshjes është e pamundur të krijosh një debat konstruktiv, sidomos kur njëri është në studio e tjetri është në Vlorë. Një pyetje e denjë për Starovën e e fundsezonit është se si ka mundësi që në 5 ndeshjet e fundit është fituar vetëm 1, ajo kundër Teutës, ndërsa Vllaznia, Kukësi, Laçi dhe Flamurtari kanë përfunduar në barazim?

Starova është një personazh interesant dhe nëse nuk shfaqet më në intervistat pas ndeshjeve është një fatkeqësi e madhe. Sensi i batutës, qytetaria, intuita për të dhuruar shou dhe sidomos xhentëlmeni që ka brenda vetes, duke mos marrë asgjë personale, e profilizojnë si një ndër më komodët në intervistë e sipër. Në këtë kontekst, nëse nuk do jetë më live në “Gol pas goli” edicionin e ardhshëm, është një humbje për emisionin. Por, meqenëse ai debatin e ka pjesë të pandashme të mënyrës si jeton dhe punon, disa gjëra duhen thënë. Ka pasur në dispozicion një super ekip, ndoshta organikën më të mirë të kampionatit, ka pasur lirinë dhe privatësinë për të bërë ekskluzivisht zgjedhjet që ka menduar vetë, ka marrë atë që ka kërkua në merkaton e janarit, ka pasur mbështetjen e paepur morale, sportive dhe financiare të presidentit, që vetëm e vetëm t’i krijojë komoditetin e duhur hyri në një konflikt të hapur me homologun Halili, që skuadra të kthehej në kryeqytet. Kishte në dispozicion gjithçka që do të donte kushdo, për të rikthyer kënaqësinë e madhe në një ambient që ka 24 vite që pret.

Konflikti i tij me Dukën, gjyqtarët që në ndonjë rast kanë qenë kundër, apo kombinimet e rrethanave të të tjerëve edhe mund të qëndrojnë. Po ai vetë, trajneri që ka ekipin më të mirë të Superiores, ka na ndonjë përgjegjësi që doli nga gara 3 javë para fundit, që me shumë gjasa do dalë i treti dhe që, edhe pse jo zyrtare, nuk e fitoi titullin?!

Ky titull i humbur sepse u soll më shumë si drejtues sesa trajner, nuk ia heq nofkën Bobi. Ka qenë dhe do jetë gjithnjë ashtu, bob, i rëndësishëm, pedant, super i këndshëm. Thjesht nuk ia doli dot këtë radhë. Asnjë problem, hera e fundit që Partizani ka fituar ka foton e tij. Do ishte shumë e bukur për të qenë e vërtetë që të rikthehej me një medalje pas çerekshekulli.