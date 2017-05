Starova: Edhe ky arbitër na zhgënjeu

Trajneri i Partizanit, Sulejman Starova, ka mbetur shumë i kënaqur nga loja e skuadrës, por jo nga rezultati, që sipas tij erdhi për fat të keq. Megjithatë, edhe arbitri i huaj e ka zhgënjyer Starovën, i cili gjithsesi e pranon se pati gabime njerëzore, pa paragjykuar.

“Një barazim që duket sikur na largon nga titulli? Ndeshja për fat të keq ishte shumë e mirë nga ana jonë. Bëmë gjitchcka, nuk mbaj mend sa herë erdhi Kukësi në zonën tonë, por ndonjëherë fati nuk të do. Nuk ia dolëm, por do të luftojmë deri në fund për të marrë pikët tona. Objektivi ynë mbetet titulli, do të mundohemi të fitojmë gjithë ndeshjet e mbetura, pastaj të shohim të tjerët.

“Torasa nervoz nga ndërrimi? Pati një keqkuptim. U duk sikur kërkoi zëvendësim, nuk u kuptuam dhe Fejzullahi më tha që dëshironte ndërrim. Ka pasur probleme fizike gjithë javën, ndaj mendova se u dëmtua, ndaj e ndërrova.

“Gabimet në mbrojtje? Kishim punuar gjatë gjithë javës për situatat standarde, por në të tilla raste, nga këndoret apo krosimet, episodin vendimtar e ka individi. Kundërshtari mbulohej një për një, fitoi një duel në ajër dhe kur është dita “jo”, pëson një gol të tillë.

“Sa shanse ka Partizani për titull? I thashë edhe skuadrës që diferenca nuk bëhet vetëm në takime direkte. Edhe kur ishim pas kreut në renditje, loja ishte më e mirë për ne. Pikët e marra më tepër gjatë rrugës, qoftë për aleanca e qoftë për gjëra të tjera, kanë çuar te kjo renditje. Skuadra ka qenë fantastike, kemi bërë gjithçka, të shohim në fund të kampionatit ku do të jemi dhe do të flasim.

“Ekuban shumë i vetmuar? Dakord, por kishim probleme. Torasa me dëmtim, Ekuban me serum në fushë, Mazrekaj dihet, ndryshuam edhe modulin. Mund të bënim pak më tepër, jo shumë, sepse nuk kishim ç’të bënim më shumë. Jam i kënaqur me skuadrën, nuk jam i kënaqur me rezultatin, por futbolli kështu është, i hidhur ndonjëherë. Jemi ankuar shpesh për arbitrat, por edhe ky i huaji ka bërë disa gabime. Fati i keq i yni, sepse janë gabime njerëzore, e pranojmë, por në dhomat e zhveshjes lojtarët më ankoheshin dhe Vila më tha që ishte një penallti ndaj tij. Ka qenë brenda a jashtë zone, nuk e di, por as faull nuk na dha. E përgatitëm mirë skuadrën të ruhej, sepse ky gjyqtar i ka kartonët si karamele dhe ndoshta u ruajtëm më shumë sesa duhet, aq sa morëm shumë kartonë.

“Zëvendësimi i pashfrytëzuar në fund? Është për t’u parë me qetësi, nuk mund të flas tani”.