Speciale/ Bashakshehiri i Cikalleshit, ekipi që lindi “në heshtje”

Nga: Anton Cicani

“Futbolli… i shpikur nga të varfrit, i vjedhur nga të pasurit!”. Recitonte kështu pankarta e tifozëve tunizianë, e shpalosur pikërisht përpara syve të sheikëve që zotërojnë PSG-në, skuadrën simbol të Parisit, duke përdorur resurset e tyre nëntokësore për të krijuar një lodër të kushtueshme mbi tokë… Pikërisht një klub futbolli. Dhe, nëse flasim për persona që për hoby zotërojnë mbi 200 kuaj të gjakut të pastër (një prej tyre kushton rreth 200 mijë euro), atëherë nuk ia vlen të vazhdohet… Por, në gjithë këtë panoramë miliardash, investimesh të çmendura, riciklimesh e kështu me rradhë, ka edhe përralla. Nga ato që kemi lexuar ose na kanë lexuar kur ishim fëmijë, që edhe një i varfër mund të gëzojë si një i pasur, apo edhe një i pafuqishëm mund të bëhet i fuqishëm. Fundja, mjafton të besosh. Si në përralla – Dhe, në epokën e telenovelave, përrallat janë kthyer në modë. Kujdes, edhe pse shqiptarë do të donin të ishte një telenovelë turke, këtë herë, do të flasim për një përallë futbollistike. Aty ku fundi i bukur shpesh shndërrohet në një lavdi. Histori për t’u jetuar me një frymë, të gjata sa një sezon. Si ajo e Leiçesterit të Klaudio Ranierit, mbretëresha e vogël në Premier League-n gjigante. Të tjera, sakaq, lindin menjëherë, rastësisht, si për magji. Dhe, nga hiçi bëhen realitet. Por, në disa raste e kuptojmë më vonë. Dhe, atëherë ia vlen të kthehesh mbrapa në kohë. Jo, jo, nuk disponojmë makinën e kohës, thjesht mjafton të analizojmë ngjarjet sipas etapave. Jemi në 5 qershor 2014. Një ditë e zakonshme për shumë, e jashtëzakonshme për një klub. Pa asnjë prezantim dhe konferencë zyrtare, formohet Istanbul Bashaksehir. Mendoni se kemi gabuar por nuk është kështu: asnjë gabim, qëndroni të qetë dhe na shoqëroni në këtë “udhëtim” të bukur. S’postojmë vëmendjen në Turqi, Stamboll. Një tokë ku topi dashuron të rrotullohet. Denominator i përbashkët është Bosfori: këtu, Gallatasaraji, Beshiktashi dhe Fenerbahçe prej kohësh janë në një betejë të vazhdueshme. Fusha të nxehta, atmosfera magjike, ku tifozët janë padronët e vërtetë. Ndonjëherë duke dalë ngë dominimi i sportit për t’u bërë pjesë e atij të bezdisur të politikës.

Beteja e Bosforit – Pikërisht në Bosfor do të qëndrojmë. Flitet shumë pak për një skuadër dhe disa djem që zbresin në fushë çdo fundjavë për të dhënë më të mirën dhe për të vazhduar të befasojnë. Ndoshta, fakti që nuk kanë pas shpine në fanellë një pije të famshme energjike, apo reklama “big” në termat e marketingut i penalizon, por pak rëndësi ka për ata: sepse historia, nëse nuk ekzsiton, mund të shkruhet edhe në një fushatë elektorale. Ashtu si në vitin 2013, kur Mustafa Sarigul, kandidati për kryetar bashkie i Stambollit, deklaron se dëshiron të mbyllë Istanbul Buykshehir Beledies (Istanbul BB.): skuadër e menaxhuar nga administrata bashkiake. Ky formacion, për kronikë, luante në gjigantin “Ataturk Stadium”: një impiant prej 80 mijë vendesh, që njëherë e një kohë u bë një tempull për finalen e famshme Milan-Liverpul të vitit 2005. Por, gjithmonë një shkretëtirë në fundjavë, kur zbrisnin në fushë ata të Istanbul BB. Atëherë, më mirë të mbyllësh dyert dhe të ulësh qepenin… Ndërkohë, pavarësisht moszgjidhjes së Sarigul si kryetar bashkie, rivali i tij, Kadir Topbas, që fitoi në votime, vendosi të pranonte ankesat e qyetatrëve. Sepse Istanbul BB nuk kishte më asnjë sens. Dhe kështu, klubi ra në kategori pak më pas, por në sezonin vijues, 2013-14, u ringjet sërish. Ndoshta kjo ishte shenja më e madhe e fatit… Sepse, nëse s’do të ngjitej, kjo skuadër do të humbiste njëherë e përgjithmonë. Nuk ndodhi… Nga rrënojat te… – Dhe atëherë, në Bosfor ndërruan mendje: ta mbyllim jo, ta rinovojmë po. Kështu, nga rrënojat e Istanbul Bukykshehir Beledies, lindi Bashaksehiri i ri. Le të kthehemi tani në datën 5 qershor 2014, aty ku pa asnjë prezantim apo bujë, thjesht mori jetë një skuadër e re. Menjëherë revolucion: stadiumi i vjetër “Ataturk” i lë vendin “Fatih Terim Arena” (në nder të ish-trajnerit të Milanit, Fiorentinës dhe atij aktual të Turqisë). Një shtëpi mikpritëse dhe e ngrohtë. Sa vende do të thoni? Mjaftojnë 15 000, fundja historia sapo ka nisur dhe nuk mund të ndërtosh një shtëpi duke pasur vetëm dhjetë tulla.. Një vend modern, në hap me normativat UEFA. Dhe si për magji, falimentimi i mundshëm shndërrohet në një okazion perfekt: sidomos për atë, Rexhep Taip Erdogan. A, po! Këtë besoj e njihni të gjithë. Presidenti i Turqisë thërritet në skenë dhjetë ditë pas themelimit të klubit, duke u bërë menjëherë një instrument propagande. Pikërisht këtu nis edhe reklamimi i skuadrës dhe jehona mediatike. Sepse, parakalimi i presidentit të Turqisë në “Fatih Terim Arena” është ajo që duhej. Po, ku ndodhet kjo zonë e Stambollit. Skuadra, në fakt, ndahet nga administrimi bashkiak dhe bëhet simbol i një lagjeje në rindërtim, Bashaksehir. Një zonë e freskët, në Perëndim të qytetit: me rëndës të madhe logjistike. Sepse aty do të ndërtohet aeroporti i tretë më i madh i qytetit, sponsori i skuadrës.

Rimëkëmbja – Zgjedhje fituese, efikase. Nis çdo gjë nga baza, trajneri: Abdullah Avçi. Një që atë atmosferë e kishte shijuar, në kohët e Istanbul BB të vjetër. Më pas, trajner i Turqisë nga viti 2006 deri në 2011. Një njeri i shtëpisë, praktikisht. Avç është një novator, i hapur kundrejt çdo risie. Dhe është imazhi dhe shëmbëlltura e klubit që përfaqëson. Kujdes maksimal në fazën mbrojtëse. Futbollistë normalë, cilësorë teknikisht, por jo talente dhe kampionë. Perfektë në nivel taktik. Bashkë me të rinj të vlefshëm, si Edin Vishka: mesfushori i djathtë boshnjak, që kërkohet nga gjysma e Europës. Për të mos folur për bomberin Semih Senturk: një emër, një garanci. Në mesfushë, skena është e njeriut më të famshëm: Emre Belozoglu, kapiteni. Po, një ish njohje e vjetër e Interit: me urinë e një të riu, edhe pse 36-vjeç. Por, porta është padiskutim arma më e fortë. Në anët e Volkan Babaçan nuk kalohet, kurrë.

Në histori – Mirë, deri këtu. Po objektivat? Europa League. Kështu thotë “shefi”, Avçi. E thënë, e bërë. Ndoshta nuk do të ketë tituj të mëdhenj në gazeta, por këto djem në vitin e parë të tyre si ekip i rinovuar arrijnë të kualifikohen në Europa League. Kompeticion ku hapi dhe ëndrra e tyre ndalet nga specialistët ukrainas të Shakhtar Donjetskut. Por, ka edhe më shumë. Si fitorja ndaj Gallatasarajit në Prandelit, më 26 tetor 2014: në derbin e parë historik të klubit. Do të thoni një fitore nuk ndryshon asgjë, por nëse ajo është një 4-0 i çmendur, këtu morali arrin majat… Kalojnë 6 muaj dhe, këtë herë, “Fatih Terim Arena” nis që të mbushet me 10 mijë tifozë. E pabesueshme, ndërrimi i pronarëve funksionon. Dhe Bashaksehiri i kthen “borxhin” Gallatës, duke ndaluar Fenerbahçen dhe duke mbyllur një ndeshje antologjie: 11 kundër 7, edhe pse 2-2. Rezultati mjafton, Gallatasaraji shpallet kampion Turqie. Por, ai ishte sezoni i provave gjenerale, i kapitullit të parë të një libri historik. Sepse lagjja e Bashaksehirit nuk rresht së ëndërruari dhe, pas një faze të parë perfektë në kampionat, dëshiron që ta përsërisë. Fundja, për një ekip që lindi nga hiçi, arritja e gjithçkaje nuk duhet parë si një utopi, por thjesht një ndjekje e ëndrrës. Dhe këtu, me apo pa “bekimin” e Erdoganit, Bashaksehiri do të vazhdojë të tregojë se verën e vitit 2014, ndoshta lindi një përrallë e bukur…

Çështja “stadium”: Një Tirana-Partizani “në të kundërt”

Mendoni pak sikur rivali juaj të mbetet pa stadium dhe të kërkojë “strehim” në shtëpinë që zotëroni?! Një zgjedhje shumë e vështirë, për të mos thënë e pamundur. Tifozët e Tiranës nuk u menduan dy herë dhe i mohuan Partizanit të luante në “Selman Stermasi”, duke ushtruar presion madje edhe mbi presidencën e tyre, që në këtë rast humbet dhe shumë si në imazh, ashtu edhe ekonomikisht. Por, në Turqi, aty ku rivaliteti është në nivele edhe më të larta, nuk është kështu. Të paktën, me Instanbul Bashaksehirin, që teksa Beshiktashi ishte në pritje të ndërtimit të impiantit të ri, “Vodafone Arena”, i dha leje të luante në “Fatih Terim Arena”, pa asnjë problem. Një gjest i rrallë, në një klimë shpesh jo të përshtatshme për bashkëjetesën.

Zbulimi i stolit

Këtë sezon vetëm 1,5 milionë euro… “Avçi është një trajner ndryshe nga ato që kemi admiruar në Turqi. Merr futbollistë të nënvlerësuar dhe i jep mundësi të shpërthejnë: i plazmon. Këtë vit ka shpenzuar vetëm 1,5 milionë euro, në ndryshim nga fqinjët e pasur, Gallatasaraji dhe Beshiktash. Ne nuk duhet të blejmë suksesin, duhet ta kultivojmë. Të ëndërrojmë, me këmbë në tokë. Kam lexuar librin e Ranierit: idetë e tij “martohen” në perfeksion me ato të Bashaksehirit”. Fjalë dhe muzikë të Mustafa Erogut, drejtori i përgjithshëm i klubit.

Cikalleshi: “Nuk na njihnin, tani na shohin me respekt”

Kemi treguar historinë e një klubi, një skuadre, një lagje dhe një tifozerie që si kërpurdhat pas shiu ka nisur të shtohet ndeshje pas ndeshje… Por, kemi harruar, jo me dashje, “ambasadorin” tonë. Verën e vitit 2015, Sokol Cikalleshi braktis Splitin e bukur (Kroaci) dhe Istanbuli paguan plot 1,8 mln euro për kartonin e tij, shifër që do të shpëtojë RNK nga falimentimi i mundshëm, për rroga të prapambetura dhe probleme financiare. Në sezonin e tij të parë, bomberi kavajas shënon 13 gola mes kampionatit dhe Kupës, ndërsa luan edhe në Europa League, por pa lënë gjurmë këtu. Një bast i fituar, edhe pse ky sezon, deri tani, i ka dhuruar shumë pak. Trajneri Avçi, nisur edhe nga konkurrenca, e ka lënë mënjanë sulmuesin, edhe pse në Kupë, megjithatë, sa herë është thërritur në kauzë, ka lënë gjurmë: 3 gola në 4 ndeshje. Në kampionat vetëm 2 ndeshje, ndërsa Istanbuli kryeson kampionatin. “Dua të tregoj veten time këtu! Nuk kam ndër mend të largohem në janar”, u shpreh sulmuesi shqiptar për “Sport Ekspres” kohë më parë. Por, historia që Cikalleshi do të tregojë nuk lidhet edhe shumë me fushën, por me historinë e kësaj skuadre, përjetimi i tij. E teksa e pyesim nëse ka dëgjuar për lidhjen e presidentit të shtetit, Erdogan, me portokallinjtë, përgjigja e tij është kjo: “Ai ka qenë në inagurimin e stadiumit tonë, para 3 vitesh dhe ajo që di është që presidenti ynë ka mardhënie të mira! Nuk e kemi takuar personalisht, asnjëherë”. E gjitha, referuar kreut të qeverisë turke. Më pas, në rrëfimin e tij, sulmuesi i Shqipërisë tregon dhe se “fillimisht, në grumbullime, stërvitje e kështu me radhë, vëmendja e medies ishte shumë e vogël, ndërsa tani të gjithë duan të na njohin më mirë. i duket e pabesueshme që në krye të kampionatit turk është një ekip i Stambollit, por jo Gallata, Beshiktashi apo Fenerbahçe, që për Bosforin janë padiskutim më prestigjiozet. Jemi ne! Tifozët kanë nisur të bëhen të numërt dhe po na mbështesin ashtu si duhet. Mendoj se ky mund të jetë viti i duhur. Si Leiçesteri? Pse jo, futbolli është i bukur edhe për këtë”, shprehet Cikalleshi për “Sport Ekspres”, ndërsa i ngacmuar se si kundërshtarët tashmë i shohin shprehet: “Sigurisht, me respekt. Por, në fillim s’na njihnin… Kur mbërrita unë të paktën”.