Spanja “flet” shqip në 3 kategori!

Pas Kejdi Bares (Altetiko Madrid) dhe Vullnet Bashës (UCAM Mursia), një tjetër shqiptar do të luajë në Spanjë. Dhe, kurioziteti qëndron te një tjetër fakt. Shqip tashmë, në gadishullin iberik, do të flitet në tre kategori. Në Primera Division (1), Segunda (2) dhe Tercera (3). Sepse, dje është transferuar nga Italia në ligën e tretë spanjolle, te skuadra e Eldenses, shqiptari Lorenc Shqypi. Shqypi është rritur te Akademia e Specias, teksa ka veshur në të kaluarën edhe fanellën e Ferrarës apo Spalit, por ka zbritur në fushë edhe me moshat e Shqipërisë. “Mezi pres ta nis këtë aventurë të re si profesionist”. Shqypi është vetëm 22-vjeç dhe ka mundësi të rritet akoma më shumë në Spanjë.