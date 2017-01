Sormani dhe Macela, në Kinë me Çiro Ferrarën

Ish-trajneri i Partizanit, Adolfo Sormani, si dhe asistenti i tij Xhani Macela, nuk kanë vonuar për të gjetur ekipin e ri. Ata i janë drejtuar “tokës së bekuar”, duke ndjekur trendin e shumë të tjerëve, Kinës.

Sormani dhe Macela do të jenë pjesë e stafit të Vuhan Zall, që ka në krye patriotin e tyre, emrin e njohur të futbollit italian, Çiro Ferrarën. Fakti që do të qëndrojë përkrah ish-trajnerit të Juventusit do ta ndihmojë më tepër Sormanin për karrierën e tij.

Sormani e drejtoi Partizanin në sukseset që pati në Kupat e Europës, por edhe 4 javë në kampionat. Ai u largua me jo pak zhurmë e debate, pasi pati përplasje me lojtarë të caktuar brenda ekipit, por edhe për tifozët nuk ishte një emër i dëshiruar.