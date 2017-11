Skënderbeu vijon marshimin, Vllaznia shpërdoron shumë

Skënderbeu nuk ndalet as nga Vllaznia. Skuadra korçare ka fituar 2-0 në Korçë, në një sfidë që në fakt konsiderohej si shtëpiake për Vllazninë, por u luajt duke ndërruar fushën, pasi “Loro Boriçi” dhe “Reshit Rusi” në Shkodër nuk mund të përdoreshin për këtë sfidë, për arsye të ndryshme.

Pas barazimit në Kukës, Vllaznia futej në fushë me moral të lartë dhe në fakt luajti një ndeshje të mirë, duke u mbrojtur me kujdes dhe duke krijuar jo pak situate të rrezikshme, por ndryshe nga java e shkuar, sulmuesi Atsina nuk ishte në ditën e tij më të mirë, duke humbur disa raste të mira, sidomos në minutën e 18-të, kur i vetëm me Shehin gjuajti jashtë, ndërkohë që pranë tij Hasani ishte gjithashtu i vetëm.

Skënderbeu nuk shkëlqeu, luajti me ritëm të ulët në pjesën e parë dhe nuk shkëlqeu as në sulm, por në pjesën e dytë, në minutën e 57-të, mendoi Afrim Taku të zgjidhte gjithçka, duke shënuar një gol çlirues. Më pas, sulme nga të dy krahët dhe Skënderbeu u vu në vështirësi në disa moment, por me ndihmën e fatit erdhi edhe goli i dytë, me Soue që shtyu në rrjetë një top të devijuar nga një mbrojtës, pas gjuajtjes së Gavazajt.

Kreu është gjithnjë e më shumë pronë e Skënderbeut, ndërsa Vllaznia mbetet në vendnumëro në vendin e parafundit, por loja është në rritje.

E diel, më 5 nëntor, ora 14:00

Stadiumi “Skënderbeu”, Korçë

Vllaznia – Skënderbeu 0-2

Shënues: Taku 57′, Soue 85′

Vllaznia: Selimaj, Gocaj (Gurishta 62′), Pjeshka, Orelesi, Marku, Krymi, Tafili, Hasani, Vucaj (Çinari 68′), Lika, Atsina (Ribaj 73′). Trajner: Ernest Gjoka

Skënderbeu: Shehi, Vangjeli, Radas (Aliti 60′), Jashanica (Nimaga 46′), Mici, Osmani, Lilaj, Muzaka (Gavazaj 83′), Taku, Xhejms, Soue. Trajner: Ilir Daja

Karton i verdhë: Krymi 43′

Gjyqtarë: Mario Apap, Paul Apap, Saviour Attard, Stephen Pace

EPISODET

18′ – Vllaznia humbet shansin e ndeshjes. Lika kroson nga e djathta dhe Atsina, krejt i vetëm përballë Shehit, gjuan jashtë. Hasani pranë tij ishte në pozicion më të mirë, por sulmuesi nuk e la topin të kalonte dhe Hasani i hakërrehet, duke i kërkuar llogari.

29′ – Taku humbet një shans të artë. Një kros në zonë, mbrojtja gabon dhe Taku te pika e penalltisë gjuan fort, por Selimaj largon me këmbë. Me fat Vllaznia.

49′ – Sërish Atsina, humbet një rast të artë. Në kundërsulm, i shpëton pozicionit jashtë loje dhe del i vetëm me Shehin, por në pozicion të prirët godet dhe Shehi largon me trup, duke evituar golin.

51′ – Radha e Skënderbeut për të rrezikuar, me Xhejms që futet në zonë dhe godet fuort, por Selimaj grushton.

57′ – GOL SKËNDERBEU! Thyhet rezistenca shkodrane, Afrim Taku gjen golin e parë të ndeshjes. Në tentativë për të hapur topin në të majtë të sulmit, Taku përplasi topin te një mbrojtës dhe sapo iu kthye në qendër të zonës, e gjuajti menjëherë, duke mundur Selimajn!

85′ – GOL SKËNDERBEU! Vjen goli i sigurisë, pas shumë minutash me sulme nga të dy krahët. Gavazaj, i sapofutur, tenton njcv gjuajtje që devijohet ngë një mbrojtës dhe nxjerr jashtë loje portierin Selimaj, ndërsa Soue shtyn topin në rrjetë.