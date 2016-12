Skënderbeu shpall “non-grata” Jeminin

Reagim më shumë se i fortë ka qenë ai i ditës së djeshme nga ana e presidentit të Skënderbeut, Ardjan Takaj, ndaj gjyqtarit Lorenc Jemini që faktikisht edhe nëpërmjet pamjeve filmike tregoi qartë që Jemini ka qenë i njëanshëm në atë takim. Takaj ka arritur deri atje sa ta quajë të korruptuar Lorenc Jeminin duke ngritur edhe akuza të tjera ndaj tij, por që duket se ankesat e Skënderbeut nuk kanë fund. Kjo pasi ditën e djeshme ka qenë radha e klubit “Skënderbeu” që nëpërmjet drejtorit të saj Ilirjan Përmeti ka depozituar në F.Sh.F edhe kërkesën duke e cilësuar “non-grata” këtë xhaketë të zezë. Padiskutim që ky hap ka qenë i pari, por që vetë drejtuesit e klubit kampion akuzojnë edhe më tej duke e cilësuar këtë gjyqtar si dashakeq sa herë ka gjykuar Skënderbeun, madje tashmë të gjithë janë të bindur në Korçë se këto veprime bëhen me vetëdije të plotë.

Deklarata

Ja dhe deklarata e plotë e klubit “Skënderbeu” ditën e djeshme: “Vendosëm që sot (dje) të dalim me një deklaratë për shtyp duke mos heshtur më para padrejtësive dhe dashakeqësisë së arbitrave. Duke u nisur nga ngjarjet e fundit ne si klub nuk mund të heshtnim më. Themi këtë pasi jemi një klub që gjithmonë kemi folur në fushën e lojës dhe asnjëherë nuk jemi marrë me gjykimin. Por nga ngjarjet e ndeshjes së fundit, jemi më të irrituar se kurrë më parë. Janë dy penallti të padhëna në mënyrë flagrante për ne dhe një tjetër e dhënë kundër që ishte e paqenë. U bë e disata herë që ky arbitër na hyn në hak padrejtësisht. Pas penalltisë së padhënë në Durrës, vjen në këtë takim dhe nxjerr nga “xhepi” një penallti të paqënë kundër nesh. Kjo të shtyn të mendosh se janë veprime të qëllimshme nga ana e Jeminit. Nuk janë më gabime njerëzore por janë të qëllimshme dhe më shumë se dashakeqëse, pasi këta lloj arbitrash po i bëjnë me vetëdije të plotë këto vendime për të dënuar Skënderbeun. Kështu që duke parë zhvillimet e fundit, klubi ka vendosur që të shpallë “non-grata” gjyqtarin Lorenc Jeminin. Ne sot (dje) do të depozitojmë në FSHF këtë kërkesë që ky arbitër të mos na gjykojë më Skënderbeun në ndeshjet e Superligës” – theksoi në emër të klubit kampion Përmeti, që sigurisht ashtu si edhe Takaj një ditë më parë edhe ai është dukur i irrituar nga ajo që ndodhi së fundi në Kukës.

Argumenti

Përmeti më tej sjell edhe argumentet duke cituar: “Klubi “Skënderbeu” asnjëherë nuk është marrë me gjykimin dhe kjo është hera e parë që shpall “non-grata” një gjyqtar “de facto dhe de juro”. Ishin të gjitha këto zhvillime të fundit që na çuan me të drejtë të ngremë zërin nga sjelljet e këtyre arbitrave të papërgjegjshëm dhe të korruptuar. Do të kërrkojmë dhe nga FSHF që të ndërhyjë menjëherë pasi këta arbitra me dashakeqësinë e tyre hedhin baltë dhe prishin investimin madhor që po bëhet në futbollin, dhe këtë e bëjnë për interesa meskine, shumë të vogla qofshin këto edhe ekonomike. Pamjet filmike tregojnë qartë se njëashmëria e arbitrit ka qenë nga fillimi e në fund, jo vetën te rasti i penalltisë. Ne e kemi parë dhe riparë ndeshjen disa herë dhe më pas arritëm në këtë konkluzion. Kërkojmë që të tilla situata të mos përsëriten më sepse me të tilla arbitrime shkatërrojmë futbollin dhe investimet e mëdha që po bëhen në këtë fushë.”- ishte deklarata e drejtorit të klubit bardhekuq, Ilirjan Përmeti menjëherë pas rastit flagrant të Kukësit, ku Skënderbeut ju akorduar kundër një penallti krejtësisht e paqenë, por duke u ankuar njëkohësisht edhe për raste të tjera në këtë takim të gjitha kundër Skënderbeut.

Leonard Trebicka