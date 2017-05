Skënderbeu-Partizani, plan për protestë në fundjavë?

Dy skuadrat mund të shfaqin hapur pakënaqësitë në sfidën që do të luhet në Korçë. “Demat” dhe “Uqërit” kanë dalë hapur kundër vendimeve të arbitrave dhe FSHF-së

A mund të bëhen bashkë Partizani dhe Skënderbeu? Jo. Kjo është përgjigjja e gjithsecilit nisur nga rivaliteti i madh dhe i hapur mes të dy ekipeve. Partizani dhe Skënderbeu kanë pasur përplasje të mëdha sidomos vitin e kaluar ku akuzat dhe kundërakuzat ishin prezente thuajse në çdo moment. Titulli shkoi në Korçë dhe pati sulm frontal ndaj “ujqërve”, tani titulli ka shkuar në Kukës dhe të dy rivalët e betuar janë në të njëjtin mendim. Sipas tyre është i pamerituar dhe i falur, një pikë që i bë bashkë. Trajneri Sulejman Starova ka folur publikisht kundër madje edhe në deklaratën pasndeshjes me Korabin, nuk vlen të përmenden apo të risillen përsëri deklaratat e protagonistëve të kampit korçar nga presidenti e deri te lojtarët.

Në ndeshjen që do të luhet mes tyre në stadiumin “Skënderbeu” mund të ketë një protestë që bashkon të dyja ekipet.

PROTESTA – Pas ndeshjes së fituar nga Partizani kundër Korabit lindi edhe ideja për të protestuar në supersifdën e javës së fundit të kampionatit shqiptar. Partizani dhe Skënderbeu mund të bëhen bashkë për të reaguar kundër Federatës Shqiptare të Futbollit. Të kuqtë mund të paraqesin 1001 arsye siç kanë bërë edhe gjatë sezonit aktual, ndërsa Skënderbeu për takimin ndaj Kukësit.

IDEJA – “Guerrilsat” dhuruan shou në ndeshjen e fundit ndaj Korabit me protestën e tyre origjinale ndaj arbitrave dhe FSHF-së. Në vazhdën e deklaratave, shkrimeve dhe sulmeve ndaj zyrave ndaj këtij Institucioni, ata menduan të vendosin edhe “qershinë mbi tortë”, kjo sipas perceptimit të tyre. Gjithsesi, ekipi i tyre mund t’i lërë mbrapa për nga mënyra e protestës. Në radhët e “demave” është hedhur si ide protesta në fillimin e ndeshjes ndaj Skënderbeut. Ata për 10-15 minuta mund të qëndrojnë me topin në këmbë duke pasuar me lojtarët e ekipit korçar si tip kuadrati. Kjo mund të jetë mënyra e tyre origjinale e protestës.

MUNDËSIA – Ideja është hedhur, por shanset që diçka e tillë të ndodhë nuk janë shumë të mëdha. Në radhë të parë duhet që të dy klubet duhet të bien dakord dhe kjo nuk është e lehtë. Pastaj frika se mund të dënohen mund të ndikojë për Partizanin dhe Skënderbeun që nuk duan të ndëshkohen për sezonin e ardhshëm me ndonjë penalizim pikësh. Një rast i tillë do të ishte i paprecedentë në futbollin shqiptar dhe do të shkaktonte edhe shumë zhurmë. Të shohim dhe të presim të dy këto ekipe na kanë surprizuar dhe mund ta bëjnë përsëri.