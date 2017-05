Skënderbeu nuk ndalet më, Teuta sheh me frikë javët e mbetura

Titulli kampion mbetet në ajër, me Kukësin, Skënderbeun e Partizanin që duket se do të luftojnë deri në minutat e fundit të sezonit.

Pas triumfit të Kuksit ndaj Flamurtarit, erdhi edhe përgjigja e Skënderbeut.

Kampionët në fuqi fituan 1-0 në Durrës, duke triumfuar për të tretën herë në pak javë ndaj durrsakëve.

Vendosi një gol i Xhejms Adenijit që në minutën e dhjetë, me nigerianin që e pa veten të lirë në zonë dhe nuk fali.

Ndërkaq, Teuta u mundua, por që në minutën e parë të pjesës së dytë mbeti me 10 lojtarë, me Mustën që doli me karton të kuq.

Që aty, Skënderbeu dominoi dhe mund e duhej të shënonte më shumë gola, por rëndësi kanë pikët, në një fushë shumë të vështirë.

Skënderbeu fluturon, Kukësi është i paralajmëruar për finalen pas dy javësh, ndërsa Teuta nuk është aspak e qetë për sa i përket mbijetesës.

KAEGORIA SUPERIORE, JAVA e 33-të

Teuta – Skënderbeu 0-1

Goli: Xhejms Adeniji 10′

Teuta: Kastrati, Markoviç, Kotobelli, Beqja, Sykaj, Dita, Çyrbja (Borshi 78′), Musta, Hila (Papa 66′), Progni, Magani (Hasa 70′)

Trajner: Gugash Magani

Skënderbeu: Shehi, Vangjeli, Radas, Jashanica, Mici, Osmani (Muzaka 54′), Orelesi, Gavazaj (Plaku 62′), Latifi (Karimi 90’+3), Xhejms, Salihi

Trajner: Ilir Daja

Kartonë të verdhë: Hila 32′ / Orelesi 12′, Gavazaj 46′, Vangjeli 83′

Karton i kuq: Musta 46′