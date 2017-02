Skënderbeu me “silenciator”, Vllaznia fiton sfidën e çmendur ndaj Flamurtarit

Salihi mjafton, Skënderbeu mposht Laçin 1-0 dhe ngjitet në renditje, duke ruajtur ecurinë perfekte me trajnerin Ilir Daja. Vetëm një gol, ky është një problem më vete, por sot Skënderbeu luajti mirë dhe mund të kishte shënuar më shumë.

Ndërkaq, Laçi u mundua, por pak e kërcënoi portën kundërshtare dhe ndoshta kishte shkuar në Korçë i vetëdijshëm se ndoshta do të duhej t’i ruante forcat për të mërkurën, sërish në Korçë, por për kupë.

Nëse në Korçë nuk u pa ndonjë spektakël i rrallë, në Shkodër ndodhi gjithçka: gola, spektakël, përmbysje.

Vllaznia fitoi 3-2 ndaj Flamurtarit, në një ndeshje të çmendur, që fare lehtë mund të ishte fituar edhe nga Flamurtari.

Vlonjatët kryesuan në pjesën e parë me një gol nga Bushiç, por fundi i ndeshjes ishte kaotik, sepse Vllaznia përmbysi gjithçka me Hebaj e Bakaj, para se në shtesë të vazhdonte spektakli, me Bushiç që barazoi dhe Pjeshkën që gjeyi golin e fitores në të 93-tën.

Fitore e madhe dhe me fat për shkodranët, Flamurtari zhytet sërish.

KATEGORIA SUPERIORE, Java 21

E shtunë më 11 shkurt, ora 14:00

Stadiumi “Skënderbeu”, Korçë

Skënderbeu – Laçi 1-0

Goli: Salihi 22′

Skënderbeu: Shehi, Vangjeli, Radas, Jashanica, Mici, Osmani (Malaj 84′), Lilaj, Orelesi (Predesku 61′), Xhejms (Gripshi 84′), Latifi, Salihi

Trajner: Ilir Daja

Laçi: Selmani, Lulaj, Qaqi, Gjini, Shala, Jonuzi, Lushkja, Vucaj (Bardhi 73′), Nika (Çelhaka 64′), Serxhio Zhunior (Kanapari 46′), Mensah

Trajner: Bledar Sinella

Gjyqtarë: A. Beqiri, D. Rexha, A. Shkreta, J. Xhaja

E shtunë më 11 shkurt, ora 14:00

Stadiumi “Loro Boriçi” Shkodër

Vllaznia – Flamurtari 3-2

Goli: Hebaj 76′, Bakaj 90′, Pjeshka 90’+3 / Bushiç 17′, 90’+1

Vllaznia: Agoviç, Gocaj, Bicaj, Vrapi, Pjeshka, Krymi, Tafili, Shtubina, Vecaj (Mulemo 64′), Kalaja (Hebaj 59′), Bakaj

Trajner: Armando Cungu

Flamurtari: Frashëri, Jakovljeviç, Kuqi, Veliu, Mersini, Hyseni, Telushi, Shehaj, Fazliu (Neziraj 76′), Alvesh (Galiç 64′), Bushiç

Trajner: Gentjan Mezani

Kartonë të verdhë: Gocaj 73′ / Danilo Alvesh 39′, Hyseni 73′