Skënderbeu, me Salihin për të thyer Laçin

Dje trajneri i Skënderbeut Daja ka zbuluar në seancën e fundit 11-shin që do ta nisë sot nga minuta e parë ndaj Laçit. Stërvitja e fundit startoi në orën 14:00 dhe u zhvillua në aneksin e stadiumit. Për 90 minuta Daja ka punuar më shumë me ata lojtarë, që do ta nisin sot nga fillimi. Eshtë konfirmuar ai formacion, që gazeta bëri me dije në numrin e djeshëm, pra me Salihin në majë të sulmit dhe Osmanin mesfushor. Pas seancës së fundit, në orën 19:00, kampionët janë grumbulluar dhe në mbrëmje kanë zhvilluar edhe analizën e fundit.

Formacioni i mundshëm i Skënderbeut

Shehi

Vangjeli Radas Jashanica Mici

Osmani

Lilaj Orelesi

Xhejms Latifi

Salihi

Bilanci i SKENDERBEU–LAÇI

– Ndeshja e parë: 27.10.1991, në Laç, 2-0.

– Fitorja e parë e Skënderbeut: 17.04.1996, në Korçë, 2-1.

– Fitorja e fundit e Skënderbeut: në Laç, më 26.11.2016, 0-1.

– Fitorja e fundit e Laçit: 1-0, më 04.04.2015, në Laç.

– Fitore e Laçit në Korçë: 1.

– Fitore të Skënderbeut në Laç: 4.

– Barazimi i parë: më 08.03.1992, 0-0, në Elbasan.

– Barazimi i fundit: më 31.01.2015, 0-0, në Korçë.

– Barazimi me më shumë gola: 2-2, më 09.02.2014, në Laç.

– Fitorja më e thellë e Skënderbeut: 6-1, në Korçë, më 04.05.2016.

– Fitorja më e thellë e Laçit: 5-3, në Laç, më 08.05.1999.

– Ndeshja me më shumë gola: 5-3 për Laçin, më 08.05.1999.

– Fitore radhazi të Skënderbeut: 4 ndeshje.

– Ndeshje në fusha asnjanëse: 5, 2 në Elbasan, 1 në Kavajë, Peqin dhe Krujë.

– Dy ndeshjet e para të këtij sezoni: 2 fitore nga Skënderbeu, 1-0 në Korçë, më 17.09.2016, dhe 0-1 në Laç, më 26.11.2016.

– Gola të “dubluar” (pjesëtar i dy skuadrave): Xhejms Adeni.

– Gola të shënuar nga futbollistët e huaj: 15 për Skënderbeun nga 57 gjithsej. Për Laçin 6 gola nga 28 gjithsej.

– 11-metërsha të dhënë e të realizuar: 5 për Skënderbeun dhe 3 për Laçin. Kurbinasit kanë humbur një 11-metërsh.

– Bilanci total në 32 ndeshje: 20 fitore Skënderbeu, 4 barazime, 9 fitore Laçi. Golaverazhi 57-28.

Përgatiti: FATMIR EFICA