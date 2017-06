Tirana e Partizani do “digjen” nën diellin e nxehtë të Tiranës, duke i luajtur në orën 17.00 ndeshjet shtëpiake në Europa League, por nuk do të bëjë të njëjtën gjë Skënderbeu.

Klubi korçar ka punuar me largpamësi prej vitesh dhe ndriçimi i stadiumit “Skënderbeu” përmbush parametrat e nevojshëm, ndaj sfida e javës së ardhshme kundër Sant Hulias nga Andorra do të luhet në orën 20.00 të së enjtes, me ndriçim dhe në temperatura mjafton komode.