Skënderbeu lë Turqinë, kthehet bashkë me Xhejmsin

Leonard Trebicka

Skënderbeu ka mbyllur 15 ditët turke dhe dje është kthyer në shtëpi. Pasdite vonë, pas rrugëtimit nga Antalia, Skënderbeu ka mbërritur në Rinas dhe më pas lojtarët janë shpërndarë. Trajneri Ilir Daja dhe një pjesë e mirë e stafit teknik kanë shkuar në familjet e tyre, ashtu si shumë lojtarë, kurse të huajt janë akomoduar në resortin “Tropikal”. Skënderbeu zhvilloi një fazë pozitive përgatitore në Turqi dhe tani pret rinisjen e garës, konkretisht ndeshjen me Flamurtarin. Para nisje nga Turqia, ekipi korçar ka zhvilluar një seancë të fundit stërvitore atje. Trajneri Daja është shprehur i kënaqur me atë që ka arritur skuadra në këtë periudhë, ku është punuar në kushte ideale. Klubi kampion, me një postim në faqen zyrtare, ka bërë me dije se ekipi mbërriti rreth orës 18:00 në aeroportin “Nënë Tereza” dhe, sipas programit të trajnerit Ilir Daja, do të ketë dy ditë pushim për lojtarët, pasi faza ka qenë e ngjeshur dhe e lodhshme. Skënderbeu do t’i kthehet fushës ditën e hënë paradite, në Durrës, ku do të nisë javën anti-Flamurtar. Skënderbeu mbërrin në Korçë të mërkurën dhe deri atëherë mund të ketë ardhur edhe sulmuesi që po kërkojnë drejtuesit.

XHEJMS – Afrikani Xhejms Adeni është kthyer bashkë me Skënderbeun në Shqipëri dhe duket se do të qëndrojë. Vetë drejtuesit e klubit njoftuan më parë se Xhejms është shitur në Korenë e Jugut, madje edhe vetë lojtari e pohoi nga Antalia, ku sqaroi se mezi priste të udhëtonte drejt Portugalisë, ku po zhvillonte fazën dimërore skuadra e re. Sipas klubit, afrikani kishte probleme me vizën dhe nuk mundi të udhëtonte për në Portugali. Ai nuk e humbi fazën, madje në ndeshjet miqësore luajti si titullar, çka nënkupton se mund të mos jetë realizuar shitja e tij. Skënderbeu do të fitonte një shifër prej më shumë se 300 mijë euro nga shitja e këtij lojtari, por nga drejtuesit nuk ka pasur më informacion në lidhje me këtë çështje. Do të ikë apo jo nga Skënderbeu Xhejms Adeni? Pak shanse ka që sulmuesi të lërë kampionët, sepse ka kaluar shumë kohë dhe gjithçka duhej të ishte realizuar. Ndoshta problematika e dokumentacionit mund të zgjidhet shpejt, por për momentin Xhejms llogaritet pjesë e kampionëve për gjysmën e dytë të sezonit.

TAKAJ – Bashkë me skuadrën në Rinas është kthyer edhe presidenti Ardjan Takaj, i cili qëndroi 10 ditë pranë ekipit në Antalia, duke qenë në kontakt të vazhdueshëm me lojtarët dhe stafin teknik për merkaton. Me korçarët janë bashkuar rumuni Predesku dhe nigerianët Barine dhe Çarls, i pari për të tashmen dhe dy të tjerët për të ardhmen. Presidenti Takaj dhe trajneri Daja janë duke parë mundësinë e afrimit të një sulmuesi, që do të mbyllte merkaton e dimrit. Numri 1 i kampionëve është shprehur shumë i kënaqur nga paraqitja e ekipit në dy miqësoret, që ai ndoqi nga afër. Ai ishte i vetmi president, që qëndroi më shumë pranë ekipit të tij në Turqi.