Skënderbeu i pandalshëm, afron edhe një talent nigerian

Fatjon Rupi

Korçarët mbyllën dje ditën e 11-të të përgatitjeve në Antalia, duke bërë një tjetër “goditje” në merkato. Me kampionët është bashkuar një tjetër nigerian, mesfushori Eko Barine, që vjen nga kampionati i Qipros turke, konkretisht nga Xhetinkaia. Më parë mbërriti për provë sulmuesi po nigerian Oniekaçi Okafor, kurse dje ishte radha e mesfushorit Barine, që pas pak muajsh mbush 20 vjeç. Duket ditur se në provë është edhe Çarles, bën 3 nigerianë dhe duket se ata janë bërë fiksim për korçarët. Lojtari i ri ka mbërritur pasdite në hotelin “Titanik” dhe sot pritet të nisë stërvitjen. Te Skënderbeu duan ta mbyllin sa më parë merkaton dhe për këtë qëllim po testojnë shumë elementë, për të cilët vendos trajneri Ilir Daja. Edhe Barine është në provë, ndërkohë që të dhënat e tij janë premtuese. Për kampionët kanë mbetur vetëm 4 ditë në Turqi dhe brenda kësaj kohe do të merret vendimi.

KUSH ËSHTË BARINE? – Ky futbollist, që luan në pozicionin e mesfushorit të avancuar, vjen nga kampionati i Qipros turke. Ai aktivizohet me ekipin Xhetinkaia dhe është titullar i padiskutueshëm. Duhet theksuar se me këtë ekip ka spikatur si golashënues, edhe është mesfushor, madje në ndeshjet e fundit ka shënuar rregullisht. Nëse do të tregojë vlera këto ditë, patjetër që drejtuesit korçarë do t’i afrojnë kontratë, duke menduar se në një të ardhme jo të largët edhe ai të shitet në ndonjë kampionat tjetër evropian. Por më parë nigeriani i radhës duhet të bindë trajnerin Ilir Daja, i cili ka mundësinë të zgjedhë mes atyre që po teston këto ditë. Nuk është çudi që nigerianët të firmosin me Skënderbeun dhe të huazohen në ndonjë ekip tjetër, pasi klubi koraca e ka treguar tashmë se është një ekspert në shitjen e lojtarëve. E ka ndjekur këtë praktikë vitet e fundit dhe sigurisht që do ta vazhdojë.

MERKATO – Skënderbeu deri tani ka zyrtarizuar vetëm Sebino Plakun dhe Bruno Lulajn. Një tjetër përforcim mund të konsiderohet Reza Karimi. Pra, tre afrime për Dajën, i cili, siç e ka pohuar edhe vetë, pret sulmues. Nga ata që janë në provë, ai mund të mbajë rumunin Predesku dhe njërin nga nigerianët. Stafi drejtues deklaroi më parë se do të bëjë 2-3 goditje të tjera dhe mbetet për t’u parë, nëse do të jetë sulmuesi Oniekaçi Okafor, mesfushori Eko Barine apo ndonjë tjetër në këtë listë.