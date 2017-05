Skënderbeu i gëzohet barazimit në Tiranë dhe sot nuk ka hapësira gabimi

Leonard Trebicka

Ka përfunduar ashtu siç donte trajneri i Skënderbeut, Ilir Daja, përballja e djeshme mes dy rivalëve, Partizanit dhe Kukësit, në barazim. Tashmë korçarët kanë shansin të afrohen me kreun, nëse fitojnë sot ndaj Vllaznisë, si dhe të fitojnë titullin, nëse nuk humbin asnjë pikë në këto javë të fundit. Trajneri Daja, në konferencën e djeshme për shtyp, u ka bërë thirrje lojtarëve të japin “shpirtin” në fushë, ndërsa tifozëve u ka bërë thirrje për të bërë sa më mirë rolin e tyre. “Jemi të dënuar të fitojmë çdo ndeshje. Vllaznia është një ekip, që ka objektivat e veta për të dalë në Europë dhe këtë fazë të fundit, me rivalët tanë, ka marrë pikë. Koeficienti i vështirësisë shtohet për këtë ndeshje, pasi edhe kontigjentin e lojtarëve e kemi të limituar. Për këtë arsye, u kam kërkuar lojtarëve me eksperiencë të kompensojnë këto mungesa, por edhe tifozëve të na mbështesin gjatë gjithë ndeshjes”, – ka theksuar në fillim të fjalës së tij trajneri i Skënderbeut, i cili më pas ka prekur edhe tema të tjera.

PËRGATITJET – Skënderbeu është përgatitur gjatë kësaj jave për një ndeshje, ku duhet të djersijë shumë për të fituar. Formacioni në ndeshjen e sotme ka ndryshime të detyruara, sepse mungesat janë disa. “Për të qenë i sinqertë, edhe dje kemi pasur probleme, pasi kemi ndërtuar një formacion emergjent, për shkak të dëmtimit të Predeskut në seancën e së enjtes. Veç tyre, kemi pasur mungesat e dy lojtarëve të tjerë me gjendje gripale. Mendojmë që manovrat e provuara gjatë gjithë javës do të dimë t’i përshtatim në lojë dhe të ndërtojmë formacionin titullar. Nuk mund të them shumë, pasi edhe vetë, bashkë me stafin, nuk e kemi vendosur përfundimisht. Do të shohim se si do të jenë lojtarët deri në orën e ndeshjes dhe më pas do të vendosim çfarë do të bëjmë. Them se do të bëjmë zgjedhjen më të mirë. Osmani ka vijuar për disa ditë terapi në Serbi dhe është e rëndësishme të marrim një përgjigje të mirë nga ai, pasi, për vetë eksperiencën që ka dhe pozicionin e ri në fushë, i jep qetësi ekipit në sulm, për shkak të bagazhit teknik. Në këto kushte, nuk do të mendoj aspak, nëse është në seanca stërvitore apo jo (pavarësisht se ishte). Nëse do të jetë i gatshëm, do ta shihni në fushë nga fillimi,” – ka thënë më tej trajneri i Skënderbeut.

VLLAZNIA – Duke parë objektivat e shkodranëve, mund të themi se skuadra mike ka qenë e rrezikshme për pretendentët, duke i marrë pikë Kukësit dhe Partizanit. Për trajnerin Ilir Daja, shkodranët meritojnë vlerësim maksimal: “Vllaznia është një ekip i ndërtuar mirë, me një staf të mirë, që, nëse i lë hapësira, mund të të bëjë keq. Ka disa lojtarë cilësorë në ekip. Ne jemi koshientë, që është një ndeshje e vështirë, por me këtë kontigjent lojtarësh që kemi në dispozicion, vështirësia rritet. Kolegut Cungu nuk kam për t’i thënë gjë, sepse secili ka punën e vet. Besoj që ai vjen me objektivat e veta, por jemi të dënuar të fitojmë, nëse duam të marrim titullin”.

TITULLI – Sa shanse ka Skënderbeu për titullin? “Kemi shanse për ta fituar këtë trofe, po aq sa në fillim të aventurës sime në Korçë. E kam gjetur ekipin 4 pikë larg vendit të parë dhe dy pikë larg vendit të dytë, sot jemi 3 pikë pas, por vështirësia qëndron në faktin se duhet të rikuperojmë 4 pikë me dy rivalët. Me ndeshje direkte jemi minus, si me Partizanin edhe me Kukësin. Të them të drejtën, dua të flas vetëm për kohën time, pasi nuk më takon të bëj analizën e kolegëve. Jam i kënaqur me punën e lojtarëve dhe mënyrën si i kanë zbatuar idetë e mia në fushë. Na duhej kohë në dispozicion të shfaqeshin më mirë. Në këtë fazë po tregojmë se kemi qenë më lart se rivalët, duke komanduar në lojë dhe në rezultat,” – u shpreh trajneri Ilir Daja.