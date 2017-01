Skënderbeu huazon talentet nigerianë

Afrimet e fundit kanë mbipopulluar Skënderbeun dhe natyrisht shumë lojtarë kanë nevojë për minuta. Për pasojë, klubi korçar ka vendosur të huzojë dy talentet e afruar gjatë janarit, nigerianët Eko Barine e Xhefri Çinedu Çarls. Të dy lojtarët lanë përshtypje shumë të mira në Turqi, gjatë minifazës përgatitore, ndërsa Çarls shënoi edhe një gol.

BARINE – Ky futbollist, që luan në pozicionin e mesfushorit të avancuar, vjen nga kampionati i Qipros turke. Ai aktivizohej me ekipin Xhetinkaia dhe është titullar i padiskutueshëm. Duhet theksuar se me këtë ekip ka spikatur si golashënues, edhe është mesfushor, madje në ndeshjet e fundit ka shënuar rregullisht. Nigeriani ka bindur trajnerin Ilir Daja, por për shkak të moshës së re dhe konkurrencës së madhe, është huazuar te Teuta. Marrëveshja është mbyllur sot dhe duket se është pjesë e bisedimeve për kalimin e Gripshit në Korçë.

XHEFRI ÇARLS – Nigeriani tjetër është sulmues, i cili gjithashtu vjen nga Qiproja turke, nga ekipi Dogan Turk Birligi. 19-vjeçari ka shënuar edhe një gol në fitoren 3-1, që Skënderbeu arriti ndaj azerëve të Sumqayit. Ai është aktivizuar në të tria miqësoret e luajtura në Turqi dhe drejtuesit menduan ta kenë në ekip edhe këtë lojtar me një kontratë 3-vjeçare. Tani Çarls është huazuar te Korabi, ku me shumë mundësi do të ketë hapësirë në formacion, duke parë që në sulm Korabi ka shumë pak lojtarë.