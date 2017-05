Skënderbeu “gjysmak” ndaj Partizanit, por nuk ka shumë vlerë

Një varg i gjatë mungesash do të jetë prezent këtë fundjavë për Skënderbeun në ndeshjen e fundit të Superiores që do të luajnë bardhekuqtë ndaj të kuqve. Jorgji, jo vetëm që i “vodhi” titullin kampion Skënderbeut, jo vetëm që i masakroi korçarët, por më shumë se kaq la pasoja edhe për ndeshjen e fundit të sezonit, atë ndaj Partizanit. Themi këtë pasi vetë dora e Jorgjit bëri që në ndeshjen ndaj të kuqve këtë fundjavë, përveç mungesave për arsye dëmtimesh, do të mungojnë plot katër titullarë të tjerë, kjo për të kuqet dhe të verdhat që nxorri gjyqtari “trim” siç e ka cilësuar edhe Takaj nga dita e djeshme. Dy të kuqe nxorri Enea për Skënderbeun dhe pikërisht për Tefik Osmanin dhe Gledi Micin, dy titullarë të padiskutueshëm që tashmë do të mungojnë në këtë ndeshje ndaj Partizanit. Sikur të mos mjaftonin këto, edhe dy titullarë të tjerë kanë plotësuar numrin tre të të verdhave dhe bëhet fjalë për Liridon Latifin dhe Marko Radas. Kjo katërshe lojtarësh do të mungojë në ndeshjen e kësaj fundjave dhe padiskutim që duke i shtuar edhe emrat e tjerë të dëmtuar, mund të themi qysh tani se Skënderbeu do të jetë “gjysmagjel” ndaj Partizanit. Më e keqja është se vetëm Jashanica dhe Vangjeli kanë mbetur në repartin e mbrojtjes për këtë ndeshje në këtë mënyrë Daja duhet të “qajë” jo vetëm titullin që ja hoqën nga duart, por edhe formacionin për ndeshjen pasardhëse dhe të fundit të këtij kampionati.

Mungesat e sigurta të Skënderbeut ndaj Partizanit

Tefik Osmani (me kartonë)

Marko Radas (me kartonë)

Gledi Mici (me kartonë)

Liridon Latifi (me kartonë)

Sabjen Lilaj (i dëmtuar)

Argjend Malaj (i dëmtuar)

Leonit Abazi (i dëmtuar)