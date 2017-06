Skënderbeu ende me pushime, mundet nga ekipi i kategorisë së tretë

Miqësorja e parë e sezonit zakonisht është një stërvitje, me ekipe amatore, për të mos u lodhur e për të mos bërë figura të shëmtuara.

Edhe Skënderbeu atë ka bërë, duke u ndeshur me NK Shampion në Slloveni, ekip amator i kategorisë së tretë.

Fitore e lehtë? As që bëhet fjalë, sepse si me titullarët, ashtu edhe me rezervat, korçarët nuk ia dolën.

Pjesa e parë, me titullarët në fushë, u mbyll në barazim 1-1, me gol nga Donjet Shkodra, ndërsa në pjesën e dytë shënoi Plaku, ppr ndeshjen e fituan sllovenët.

Nuk ka vend për alarm, por Daja me të drejtë është në ankth, derisa skuadra të jetë e kompletuar.