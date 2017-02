Skënderbeu e mbyll me bombë”, merr sulmues belg

Priti gjatë, deri në orët e fundit të merkatos, por Haris Hanxhiç nuk u konkretizua si goditje, duke qëndruar te Rijeka. Megjithatë, nëse sulmuesi boshnjak dështoi si pistë, Skënderbeu gjeti menjëherë alternativën, duke “peshkuar” në Belgjikë e duke firmosur me Marvin Ogunxhimin, sulmues që në fakt ka disa javë që qarkullon në ambientet e klubit korçar. Sulmues 1.86 i gjatë, Ogunxhimi ka një CV impresionuese dhe është i aftë të luajë si në qendër të sulmit, ashtu edhe në krah, ndaj prania e tij në formacion me Salihin nuk do të jetë një problem. Sipas transfermarkt.de, në vitin 2012 vlera e tij në treg arriti 3.5 milionë euro, ndërsa tani është 600.000 euro.

Bisedimet – Duke qenë në kërkim të sulmuesve cilësorë, Skënderbeu i bëri një ofertë edhe ish-sulmuesit të Kombëtares belge, Marvin Ogunxhimi, në fillim të janarit, por sulmuesi refuzoi. Bëhej fjalë natyrisht për anën financiare, duke qenë se lojtari është një emër me CV të rëndësishme, i cili është mësuar me paga shumë të larta. Megjithatë, nëse pista u ftoh për disa javë, duket se vetë Ogunxhimi e ka kuptuar se nuk gjen dot më mirë se Skënderbeu dhe ka pranuar ofertën e bardhekuqve, në orët e fundit të ditës së djeshme.

Karriera – Një lojtar fenomenal, për standardet e kampionatit shqiptar: kështu mund të cilësohet Ogunxhimi. Ai ka spikatur me Genkun dhe Standardin e Liezhit në vendin e tij, por ka luajtur edhe në Spanjë me Majorkën, apo në Norvegji me Stromgodsetin, madje me këtë ekip ka ardhur në Tiranë për t’u ndeshur me Partizanin në Ligën e Europës. Së fundi ka luajtur në kampionatin e Tajlandës, ku ishte i huazuar nga koreano-jugorët e Suonit në pjesën e dytë të vitit të shkuar. Në janar Ogunxhimi prishi me marrëveshje kontratën me Suonin dhe figuronte si lojtar i lirë, ndaj drejtuesit e Skënderbeut kanë përfituar. Pa dyshim një afrim me vlera te korçarët, edhe pse sulmuesi nuk është më ai i viteve të mëparshme, pasi kulmin e ka pasur në fillimet e kësaj dekade, por edhe tani Ogunxhimi është luks për futbollin shqiptar.

SKEDA

Emri Marvin Ogunjimi

Ditëlindja 12 tetor 1987

Vendlindja Meshelen, Belgjikë

Gjatësia 1.85 m

Pozicioni Sulmues

KARRIERA

Vitet Skuadra Nd. Gola

2004–2011 Racing Genk 84 (30)

2007–2008 RKC Valvajk (hua) 27 (10)

2011–2014 Majorka 7 (0)

2012 Standard Lièzh (hua) 3 (0)

2013 Beershot (hua) 10 (1)

2013–2014 Oud-Heverlee (hua) 18 (0)

2014–2015 Strømsgodset 19 (8)

2016 Suon FC 10 (3)

2016 Ratçaburi (hua) 7 (1)

ME KOMBETAREN

2004–2005 Belgjikë U18 2 (0)

2006 Belgjikë U19 8 (0)

2010–2011 Belgjikë 7 (5)