Skënderbe, a më thua si ndihesh?

Në faqen e gazetës në Facebook ka ardhur një mesazh, që është një letër e hapur nga një tifoz vlonjat, drejtuar atyre të Skënderbeut…

“Jam vlonjat, automatikisht anti-korçar. Dihet pse, nuk e ka harruar askush vitin 2011. Ishte edhe më keq se tani, ishte shteti në shërbim të Skënderbeut, për një palo zgjedhje.

Duhej të gëzoja dje, kur pashë Skënderbeun të përdhunohej në Kukës. Jo, nuk u gëzova, thjesht m’u shtua zhgënjimi. Ky vend nuk ndryshoka kurrë, qenka njësoj si para ca vitesh. Kur ia vjedhin kampionatin edhe Skënderbeut, kot që shkojmë në stadium, mendova.

Ishte një Jorgji, Jorgji, emër i njohur, sidomos në Korçë e Vlorë. U bë VIP si papritur, aty nga viti 2011, duke bërë pro Skënderbeut ato që bëri dje ndaj Kukësit. Nuk i thanë kurrë një fjalë të keqe, përkundrazi. U bë arbitër i FIFA-s, edhe pse në një Besa-Laçi la nam, anuloi penalltinë se u fut dikush në zonë gjatë gjuajtjes.

Çorbë e prishur, Skënderbe, apo jo? Kushedi si ndiheni tani, aty në Korçë. Ulërinin vlonjatët para ca vitesh, qeshnit nëpër rrjete sociale, kujt i plaste për qaramanët e Vlorës. Qeshte edhe FSHF-ja me Dukën, se Skënderbeu kishte investuar shumë, e meritonte, ashtu si Safet Gjici sot.

Mos u mërzitni, korçarë, ka edhe më keq. Mund të ishit vlonjatë, nuk do kishit parë ditë të bardhë dekadën e fundit. Por më thoni si ndiheni, kur të vjedhin ditën me diell? Kur të thonë: Të vjedhim dhe nuk na plas fare që ke punuar giithë vitin, që ke super lojtarë, klub modern e petk kampioni?

Do thoni ju: po ti vlonjat, si ndihesh? Shumë keq, Flamurtari im tani me zor qëndron në kategori e fajin e kemi vetë… Por, sikur të kishte pak drejtësi në 2011, ndoshta Takaj do të ishte vlonjat tani, Salihi e Latifi do të luanin në Vlorë, titujt do vërshonin nja 2-3 vjet. Ndoshta…