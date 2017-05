Skena e vitit, karton i kuq për arbitrin anësor

Ndodh në Skoci: arbitri anësor del me karton të kuq!

Nuk ju besohet? Shihni videon, por mos mendoni se anësori ka bërë aq shumë gafa sa të meritojë ndëshkimin nga kryesori.

Gjatë ndeshjes Kilmarnok-Dandi në Premier Ligën skoceze, fituar nga miqtë, arbitri anësor Endriu MekMilan ndihet keq dhe fillon të vjellë në cep të fushës.

Gjyqtari kryesor Kreig Tomson i afrohet, sheh ç’po ndodh, e kupton që anësori me zor mbahet në këmbë dhe… karton i kuq!

Referee Craig Thomson shows the red card to assistant Andrew McWilliam after he was sick during Dundee's win pic.twitter.com/o7WnzDutrD

— 90min (@90min_Football) May 9, 2017