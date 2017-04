Skandali në Kosovë, dënohen gjyqtarët dhe trajneri Munishi

Kohët e fundit në Kosovë është folur më shumë për skandalet e regjistruara dhe të publikuara në internet, sesa për futbollin e luajtur. Pas publikimit të video-skandalit nga IndeksOnline, ku ishin filmuar trajneri Ismet Munishi dhe dënuar gjyqtarët Bajram Gashi e Edmond Zeqiri, duke biseduar për ndeshjet e rregulluara në Kosovë dhe për rregullimin e një takimi të Dritës, komisioni disiplinor i FFK-së ka marrë vendimet për t’i dënuar gjithë protagonistët.

FFK ka dënuar gjyqtarët Gashi me 1 vit pezullim e Zeqiri me 6 muaj pezullim, delegatin e FFK-së, Ali Ajeti me 2 vjet pezullim dhe trajnerin Ismet Munishi për 6 muaj.