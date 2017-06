Siti prezanton portierin e ri, ikin edhe 40 milionë euro

Pep Guardiola bleu portierin Klaudio Bravo nga Barcelona për 20 milionë euro vjet, por ka mbetur i zhgënjyer nga kiliani.

Tashmë trajneri spanjoll ka prerë çekun e ri, këtë radhë prej 40 milionësh, për të marrë brazilianin Ederson Moraesh nga Benfika.

Sot Ederson është prezantuar zyrtarisht si futbollisti më i ri i Mançester Sitit dhe “Qytetarët” shpresojnë të kenë gjetur portierin e të ardhmes, sepse bëhet fjalë për një portier 23-vjeçar, i cili është pjesë e kombëtares braziliane dhe vjen nga një sezon i mrekullueshëm te Benfika.

Duhet kujtuar se Ederson është vetëm përgjysmë i Benfikës, sepse 50% nga shitja e portierit do të shkojë te Rio Ave dhe te Gestifoot, kompania e zotëruar nga Zhorzh Mendesh, prokuratori i njohur.

Si rastësisht, Mançester Siti vazhdon të zhvillojë bisedime për lojtarë të tjerë në Portugali, si gjithmonë ne ndihmën e “peshkaqenit” Mendesh.

“City has an amazing squad … We will have to be focused to achieve the goal of winning trophies.” #WelcomeEderson https://t.co/qX9dLeoCtr

— Manchester City (@ManCity) June 8, 2017