Siti nuk gabon, tashmë i dyti

Mançester Siti kishte një rast të artë për të marrë vendin e dytë në Premier Ligë dhe e ka shfrytëzuar më së miri, duke fituar dje në mbrëmje 2-0 në fushën e Bornemuthit. Një sukses i merituar, i treti rresht në kampionat për “Qytetarët”, që tashmë kanë parakaluar Totenhemin dhe janë vetëm 8 pikë larg kreut. Një distancë jo e vogël, por jemi në Premier Ligë, aty ku mund të ndodhë gjithçka, sidomos për faktin se ka ende 13 ndeshje dhe Çelsi herët a vonë do të ketë lëkundje.

Në Bornemuth Siti nuk e pati aspak të lehtë, ndaj një rivali që vrapo pa fund dhe sulmon e mbron në bllok. 45 minutat e para ishin me ritëm frenetik, me shumë shanse për gol, një gol të anuluar për sulmuesin vendas Xhosh King dhe 3 dëmtime serioze, por edhe një gol nga Rahim Stërling, i cili duket se kur i del përpara Bornemuthi tërbohet, duke i shënuar golin e shtatë në karrierë. Në pjesën e dytë Sergio Aguero, me ndihmën e një devijimi nga Tajron Mings, mbylli llogaritë, me Sitin që avancon dhe Bornemuthin që mbetet 6 pikë larg zonës së ftohtë.