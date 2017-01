Sinjale të reja, privatizimi në horizont për Vllazninë

Në Shkodër ka një lajm të mirë për sa i përket klubit të futbollit “Vllaznia”. Bëhet fjalë për privatizimin e tij, sepse këtu realisht është fokusuar gjithçka. Një kërkesë, që ka jo pak kohë që kërkohet me shumë ngulm nga opinioni sportiv shkodran dhe më gjerë. Duhet thënë se në këtë mes një rol shumë të madh ka luajtur edhe shoqëria civile,që ka pasur korrespondencë të vazhdueshme në linjë zyrtare me Ministrinë e Ekonomisë. Administrimi për një periudhë pesë-vjeçare nga institucioni vendor, duke përdorur fondet e taksapaguesve shkodranë me shifra që shkojnë mesatarisht rreth 500 milionë lekë në vit, ka mjaftuar që drejtuesit e Bashkisë Shkodër të konstatojnë qartë se kështu nuk mund të vazhdohet.

Sinjali i parë u dha nga vetë kryebashkiakja Voltana Ademi. Madje, duke e konsideruar si një ndër pasuritë më të mëdha që ka qyteti verior, ajo deklaroi se në 2017-n do të fillonte procesi i privatizimit të klubit kuqeblu. Dhe një gjë e tillë duket se po bëhet realitet, sepse pa kaluar as muaji janar, nga zyrat e bashkisë vjen informacioni se strukturat përkatëse të këtij institucioni kanë filluar të lëvizin në këtë drejtim.

Një hap konkret është fondi prej rreth 10 milionë lekësh, që është planifikuar nga bashkia në buxhetin e vitit 2017 për përgatitjen e materialit përkatës dhe të të gjitha zërave për dokumentacionin, që do të paraqitet në Këshillin Bashkiak dhe në Asamblenë e shoqërisë, prej të cilave përcaktohet edhe përqindja e aksioneve që do nxirren në ankand. Nisma në fjalë vërtet është për t’u vlerësuar, por edhe pse kryebashkiakja Ademi deklaroi se ka biznesmenë të interesuar, për momentin asnjë emër konkret nuk ka dalë në skenë. Një gjë të tillë e konfirmoi për “Sport Ekspres” edhe administratori Astrit Gjyrezi.