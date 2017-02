Sinella dhe Laçi guxojnë, Sefgjini sërish “out”

Vladimir Prenga

Bledar Sinella, trajneri i Laçit, para ndeshjes me Skënderbeun ka deklaruar se ekipi i tij kudo do të luajë për fitore dhe përjashtim nuk bën as sfida me korçarët në transfertë. Tekniku kavajas beson se nëse Laçin luan si në tre ndeshjet e para të këtij viti, atëherë edhe rezultati pozitiv do të vijë. “Laçi në çdo ndeshje do maksimumin e pikëve. Do shkojmë në Korçë të bëjmë lojën tonë dhe do tentojmë të marrim pikë sigurisht. Nëse luajmë siç kemi bërë deri më tani, dhe mbi të gjithat jemi me këmbë në tokë, jam i bindur se do dalim me sukses”, u shpreh fillimisht për mikrofonët e “Supersport” trajneri Sinella, që mendon vetëm për ndeshjen e kampionatit dhe jo për atë të kupës që luhet të mërkurën.

I pyetur për kualitetet në ekip, ai nuk dëshiron të bëjë veçime, duke parë forcën e grupit si “armën” kryesore të këtij Laçin. Ai flet edhe për dy lojtarët që janë huazuar nga Skënderbeu, konkretisht për Lulajn e Serxhion, që sipas Sinellës do japin më të mirën për kurbinasit. “Suksesi ynë është forca e grupit. Elementët janë pjesë plotësuese e grupit. Nuk dua të veçoj askënd, forca jonë është te grupi. Lulaj-Serxhio? Jam i bindur se do të japin më shumë se maksimumin, sepse vërtetë janë të huazuar nga Skënderbeu, por janë pjesë e Laçit dhe do duan të tregojnë vlerat e tyre ndaj ekipit “mëmë”, vijoi kavajasi, që në fund theksoi se Laçi nuk do diskutojë qëndrimin në elitën e futbollit shqiptar. “Nuk e diskutoj qëndrimin në Superiore dhe e mbështes te forca dhe karakteri i këtij grupi. Për mua të gjithë janë rivalë”, ishin fjalët e Sinellës, që në sfidën me Skënderbeun nuk do të ketë në dispozicion Musajn të pezulluar me kartonë të verdhë dhe Sefgjinin që është lënë pushim edhe këtë javë, pasi ende nuk është gati. Ndërkohë, kurbinasit për shkak se luajnë në mesjavë sërish për kupë në Korçë, do të qëndrojnë në qytetin juglindor deri të mërkurën, teksa do të stërviten atje gjatë këtyre ditëve.

Formacioni i mundshëm

Selmani; Lulaj, Qaqi, Gjoni, Shala; Nika, Lushkja, Jonuzi, Mensah; Vucaj; Serxhio