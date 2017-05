Simeone: Pres Real shumë sulmues, uroj që arbitri të mos përmendet pas ndeshjes

Diego Simeone është paraqitur sot para gazetarëve në sallën e konferencave për shtyp në Santiago Bernabéu, duke folur në prag të gjysmëfinales së vajtjes në Champions League, mes Realit e Atletikos.

FRIKA – “Është një ndjenjë që e kam para çdo ndeshjeje. Izolohem në tensionin normal që duhet të ekzistojë, për shkak të përgjegjësisë që një trajner ka mbi vete, në sytë e tifozëve dhe klubit. Nuk ka rëndësi nëse luajmë kundër Las Palmasit, Realit apo Leganesit”.

ARBITRAT – “E dimë që nuk do të jetë e lehtë për arbitrin dhe do të ketë shumë tension. Shpresoj që arbitri të mos mbahet mend pas ndeshjes, uroj që gjithçka të shkojë mbarë”.

NDESHJA – “Presim një Real agresiv e sulmues që në fillim, nuk e di nëse me Iskon, apo me Asension e Hamesin nga krahët. Duhet të tregohemi të fortë dhe ta çojmë ndeshje aty ku ta kemi më të lehtë”.

ZIDAN THOTË QË ATLETIKO ËSHTË RIVALI MË I VËSHTIRË QË KA HASUR – “Puna e Zidanit është spektakolare. E mori ekipin në janar dhe mes vështirësish të mëdha, që dihen në Madrid, sidomos në brendësi të grupit. U dha ekuilibër emocioneve tyë lojtarëve dhe niveli i Realit ka qenë shumë i mirë”.

A MUND TË PËRSËRITEN NDESHJET KUNDËR LESTERIT – “Nuk e imagjinoj rezultatin e ndeshjes. Pres një ndeshje të mbyllur, ku do të mundohemi të përfitojmë nga hapësirat që do të kemi, por kemi edhe ndeshjen e dytë në dispozicion. Do të jetë një ndeshje e ndërlikuar, ku do të vendosë shumë aspekti taktik”.