Shtyhet Superiorja, nis më 28 janar

Ishte në ajër prej ditësh, por tani shtyrja e rifillimit të kampionatit është zyrtare.

Janë dorëzuar edhe Teuta e Laçi, që rezistonin, ndaj tashmë konsensusi është total dhe FSHF ka zyrtarizuar shtyrjen, për shkak të motit të keq.

Ja njoftimi zyrtar:

FSHF VENDOS: KAMPIONATI SHTYHET ME 1 JAVE

Pas një komunikimi të vazhdueshëm me klubet e Kategorisë Superiore për të arritur një konsensus të plotë, Federata Shqiptare e Futbollit vendosi të shtyjë me një javë rifillimin e Fazës së 3-të të Kampionatit Kombëtar, e planifikuar të niste me datë 21 janar. Për shkak të temperaturave të ulëta, kohës së ftohtë dhe mbi të gjitha, edhe pas një akordi dhe konsensusi të plotë me të 10 klubet e Superiores, Faza e tretë e Kampionatit do të nisë në datën 28 janar 2017, ndërkohë që data 21 do të rikuperohet në një ditë tjetër, e cila do t’iu njoftohet sa më shpejt.