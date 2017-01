Shtyhet ballafaqimi në FSHF me Muzakën, nuk paraqitet Tirana

Dështon seanca e parë, ose më saktë, seanca e pajtimit mes Tiranës dhe lojtarit Gjergji Muzaka. Në ditën e ballafaqimit të madh sy më sy, ndodh e papritura. Pas linçimit në televizior të futbollistit, në ballafaqimin mes dy palëve në federatë nuk paraqitet klubi Tirana. Pala e vetme në federatë ishte Gjergji Muzaka. Refik Halili dhe Tirana kanë munguar. Justifikimi? Zyrtarisht nuk ka asnjë justifikim për këtë mungesë në këtë seancë të parë të ballafaqimit nga ana e Tiranës. Jo zyrtarisht burime në institucionin e futbollit bëjnë me dije se është kontaktuar me klubin Tirana dhe këta të fundit kanë bërë të qartë se nuk do të ishin në seancë dhe kanë kërkuar shtyrjen e saj për një datë tjetër. Argumenti mësohet se ka qenë i thjeshtë. Klubi ende nuk ka gati dokumentacionin për ballafaqim në Dhomën e Zgjidhjes së Konflikteve. Sipas asaj që është mësuar, klubi po bën gati dosjen për gjyqin në FSHF.

I ndodhur në këtë situatë, drejtuesi i Dhomës së Zgjidhjes së Konflikteve ka shtyrë për një javë takimin e pajtimit. Është lënë që një seancë e dytë të zhvillohet të hënën e ardhshme.

Vetë Halili është shprehur të dielën: “Nuk isha dakord për kontratë të gjatë, por ishte dëshirë e lojtarit dhe Devi Mukës që kur u kthye tek Tirana të kishte një kontratë e gjatë 3-vjeçare. Gjergjit e të tjerëve u them se nëse nuk e kanë kontratën mund t’ua jap dhe aty është e vërteta. Kontrata ka pikat e veta. Aty janë bërë pagesat sipas pikëve. Një nga pikat është se në rast se dëmtohet një lojtar, klubi paguan 4 muaj. Lojtari Muzaka rrogën e ka 70 milionë në 10 muaj. Më saktë rroga është 1 milion bruto dhe 6 milionë bruto bonuset. Muzaka gjatë kësaj kohe që ka qenë i dëmtuar kërkon të marrë 7 milionë, ndërkohë që sipas nesh ai merr 1 milion lekë rrogë. Nëse këtë gjë e mohon Muzaka unë iki nga sporti. Rroga mujore kur është i dëmtuar është 1 milionë lekë të vjetra. Ai kërkon bonusin. Ai ka qenë i dëmtuar në Laç dhe Ballsh dhe kjo është e vërteta. Muzaka ka akoma për të marrë pagesa. Ai nuk pranon punën e rrogës 1 milion. Ai kërkon të marrë 7 milion në muaj. Nëse do të zbatojë kontratën le ta bëjë. Nëse është i dëmtuar 10 muaj ai merr 10 milionë lekë, jo më shumë”, është shprehur Refik Halili.

Ndërkohë Gjergji Muzaka u shpreh se ka muaj pa u paguar dhe kërkon paratë e tij. “Jemi takuar me presidentin, por nuk kemi pasur zgjidhje për pagat. E konfirmoj se për dëmtimin dhe pagat gjërat do të zgjidhen sipas kontratës. Do t’i përmbahemi kontratës deri në pikë të fundit. Këtë kontratë ju ma keni sjellë dhe unë e kam firmosur. Ju kujtoni se unë nuk e di çfarë ka në kontratë. Mua më takon 7 milionë lekë pagë. Mua më takon paga e plotë dhe këtë presidenti nuk e pranon. Nuk është mirë që të bëhen publike shumat e pagave, por unë kam 7 milionë lekë në muaj rrogën. Në fund dua të them se më vjen keq për deklaratat e presidentit”.