Shtubina: Vllaznia kthehet shpejt në vend të katërt

Gaspër Marku

Për çdo futbollist titullar, i cili mungon në fushë, teksa sheh skuadrën e tij në fushë, emocionet janë edhe më të shumta. Aq më tepër për një kapiten. Ndriçim Shtubina i mungoi Vllaznisë në ndeshjen me Flamurtarin, ku kuqeblutë u mundën 2-0, por sigurisht që i pa shokët nga ekrani i televizorit. Kapiteni shkodran u shpreh për “Sport Ekspres” se u ndje keq, që nuk ishte në fushë: “Doja të isha patjetër në atë ndeshje për të dhënë kontributin tim në shërbim të ekipit, por ai karton i verdhë i marrë ndaj Partizanit në Shkodër ma privoi një gjë të tillë. E kam ndjekur në shtëpi ndeshjen, bashkë me familjen time. Emocionet janë të forta gjithmonë dhe të vjen keq, që një karton të detyron ta ndjekësh ndeshjen nga televizori. Ndoshta duhet riparë rregullorja e penalizimit të lojtarëve me karton të verdhë, duke e ndryshuar numrin nga 3 në 5. Një gjë e tillë do të ishte në të mirë të futbollit”, – shprehet Shtubina.

HUMBJA – Duke folur për ballafaqimin me Flamurtarin, atë çfarë prodhoi fusha, Shtubina gjykon se skuadra e tij nuk ishte në nivelin e mëparshëm, por pranon se kjo gjë erdhi edhe nga forca e kundërshtarit. Kapiteni i kuqebluve mendon se kuqeblutë nuk ishin inferiorë dhe duhej të merrnin barazimin: “Flamurtari, deri sa shënoi me Bushiçin, ka luajtur më mirë se ne. Pastaj Vllaznia ka dominuar për rreth 80 minuta, duke e pasur topin nën kontroll, por pa shumë raste shënimi. Duke parë si u pësuan golat, që me pak kujdes mund të evitoheshin, por edhe duke parë rastet e Bardullës dhe Tafilit, që goditën shtyllën, e them me bindje se një barazim ishte më i drejtë për atë ndeshje. Gjykimi? Kur u bë e ditur se ndeshjen me Flamurtarin do ta gjykonin arbitra të huaj, mbaj mend që trajneri Shpëtim Duro jo se i kundërshtonte, por kishte dyshimin pse të ishin pikërisht në ndeshjet e Flamurtarit. Por në fund rezultoi se gjykimi dëmtoi Vllazninë. Na takonte një 11-metërsh, pasi kishte një mbajtje flagrante me dy duar nga mbrojtja vlonjate për sulmuesin Hebaj. Ishte 100% penallti”, – thotë mesfushori-sulmues i Vllaznisë.

RIKTHIMI – Shtubina kthehet në ndeshjen me Korabin, ku Vllaznia ka shansin të kthehet menjëherë te fitorja. Sipas specialistëve të futbollit, kapiteni është i domosdoshëm për lojën e skuadrës dhe ky vlerësim e bën atë edhe më të përkushtuar për të dhënë më të mirën në fushë: “I kam dëgjuar analizat pas ndeshjes dhe patjetër që ndihem mirë, kur dëgjoj fjalë të mira nga njerëzit e futbollit. Eshtë një vlerësim për mua dhe mundohem të bëj punën time si gjithmonë. I falënderoj shumë të gjithë për fjalët e mira dhe premtoj maksimumin për Vllazninë. Jam gati për pjesën e mbetur të kampionatit, ku besoj se Vllaznia do të kthehet më e fortë. Skuadra ka forca të rikthehet te fitorja dhe vendi i katërt. Vllaznia gëzon një formë shumë të mirë sportive dhe humbja në Vlorë nuk duhet marrë si dështim. Këtë e them me bindje. Jo vetëm ndaj Korabit, por edhe në ndeshjet e tjera, Vllaznia do të ecë me ritmin e mëparshëm. Jam shumë optimist se në fund do ta mbyllim me sukses, duke qenë ne në vend të katërt”, – e mbyll prononcimin për “Sport Ekspres” kapiteni kuqeblu, Ndriçim Shtubina.