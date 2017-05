Shtubina: Tifozë, mos imitoni tifozët e Tiranës!

Kapiteni Ndriçim Shtubina ka folur sot për mediat në Shkodër, para se pjesa tjetër e skuadrës të nisej për në Malin e Zi, ku do të qëndrojë deri në ditën e ndeshjes jetike kundër Tiranës. Për Shtubinën, i cili do të mungojë ndaj Tiranës, është një ndeshje që Vllaznia do ta fitojë me çdo kusht, përtej mungesave e vështirësive, ndërsa u bën thirrje tifozëve që të bashkohen e të ndihmojnë skuadrën, për të mos u përsëritur historia e Tiranës, që është braktisur nga ultrasit e vet.

“Vllaznia nuk ka ardhur më këmbët e veta në këtë situatë, ka ardhur edhe me hile. Ndoshta njerëzit nuk i dinë, ndoshta njerëzit duan t’i harrojnë, por këtë nuk e them për justifikim, por e them se është e vërtetë. Vllaznia ka gabuar vetëm me Korabin, ndërsa ndeshjet e tjera është munduar të luajë, është munduar të japë maksimumin, por disa gjëra nuk shkojnë gjatë ndeshjeve”.

“Tirana është më në presion, Tirana ka shumë ndeshje që nuk fiton. Thashë, Vllaznia ka forca, ka ekip, ka djem shkodran që duan të luajnë, të tregojnë në atë ndeshje se sa vlejnë. A e mendoj humbjen? Unë nuk e mendoj kurrë, as barazimin jo. Vetëm fitore do të ketë”.

“Bakaj? Nuk mundem ta paragjykoj, pasi është një vendim i vështirë për të. Ka diskutuar me drejtuesit dhe është rënë dakord që të mos luajë, duke pasur parasysh presionin dhe gjendjen që ka ai djalë”.

“U bëj thirrje tifozëve, që të mos e lënë në baltë ekipin tifozët e Tiranës ekipin e tyre. Të mos gabojnë siç kanë gabuar ata. Besoj se do vijnë në stadium dhe do e mbështesin ekipin për 90 minuta, sido që të shkojë loja. Skuadra ka nevojë për tifozët dhe duhet ta mbështesim, siç edhe unë do të jem tifoz këtë ndeshje”.