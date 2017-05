Shtubina rrëfen: Dola pa leje në sulm, Zoti më nderoi

Gaspër Marku

Javët e fundit nuk kanë qenë të suksesshme për Vllazninë, që humbi shumë pikë në fushën e saj, duke mos fituar as me Korabin dhe as me Luftëtarin, ndërkohë që humbi në Korçë me Skënderbeun në kohën shtesë. Skuadra nuk po shprehet si duhet në fushë dhe nuk po arrin rezultat. Trajneri Cungu ka lënë jashtë 18-shes malazezët Agoviç dhe Cicmil, ndërkohë që të gjithë pranojnë se presioni i madh që vjen nga jashtë, jo nga klubi, ndikon në lojën e Vllaznisë. Këtë e pranon edhe kapiteni Shtubina, autori i golit të barazimit me Luftëtarin.

Shtubina, jeni konsideruar shpëtimtari i Vllaznisë me golin në shtesë përballë Luftëtarit…

Nuk është punë shpëtimtari, thjesht morëm një pikë. Nuk jam i kënaqur me renditjen dhe me lojën që kemi zhvilluar në këtë ndeshje. Sidoqoftë, nuk do të dorëzohemi për ndeshjet në vazhdim, nuk kemi rrugë tjetër. Ai gol barazimi na mban me shpresa, por, të them të drejtën, jemi mërzitur. Për hir të së vërtetës, nuk jam aspak i kënaqur me situatën dhe ndeshjet e fundit në fushën tonë. Njerëzit flasin gjithë farë fjalësh, por futbolli kështu e ka. Jetojmë në një vend, ku flitet shumë, por mendoj se duhet të vazhdojmë përpara.

Nëse mbyllej me humbje ajo ndeshje, patjetër që situata në kampin kuqeblu do të ishte përkeqësuar. Ju si mendoni?

Po, e drejtë. Nëse do të humbnim, vendi i katërt kishte marrë fund dhe në të njëjtën kohë do të rrezikonim, duke u përfshirë në luftën e mbijetesës. Kështu, ajo pikë e marrë me Luftëtarin, na jep më shumë besim për të dyja, për mbijetesën dhe vendin e katërt.

Çfarë nuk funksionoi në ndeshjen e fundit?

Të them të drejtën, pas ndeshjes me Skënderbeun, kur pati fjalë dhe opinioneve negative në adresë të skuadrës sonë, kishte një trysni mbi ne, gjë që ka ndikuar shumë në lojë. E theksoj këtë në aspektin psikologjik, pasi futbollistët kanë qenë shumë të rënduar moralisht para ndeshjes me Luftëtarin. Një gjë e tillë mendoj se është shfaqur edhe gjatë ndeshjes.

Luftëtari ju ka vënë në vështirësi këtë sezon edhe në Shkodër. Kaq i fortë është ky ekip?

Duhet pranuar se Luftëtari ka luajtur mirë kundër Vllaznisë, por mund të them se ne nuk kemi dhënë maksimumin kundër kësaj skuadre, pasi nuk ka aq shumë forcë sa të na mundë. Në fushë tregohet e kundërta, ata luajtën më mirë dhe për këtë duhen përgëzuar.

Mungesat e vazhdueshme ju kanë detyruar të luani sa në një rol në tjetrin…

E kam thënë edhe herë të tjera se jam i gatshëm të luaj aty ku mendon trajneri, ku e kërkon nevoja e skuadrës. Ndaj Luftëtarit, për arsye të mungesave, e kam filluar si mbrojtës i majtë, kalova më pas si mesfushor i majtë dhe në 10 minutat e fundit kalova në sulm. Ishte gabim, pasi një gjë të tillë e kam bërë pa lejen e trajnerit. Ishin minutat e fundit dhe doja të merrja përsipër, por do të merrja kritika të mëdha, ngaqë dola prej detyrave. Por dola faqebardhë dhe Zoti më dha golin e barazimit në shtesë.

Shumë komente për Bicajn, që nuk luajti në ndeshjen e fundit. Si qëndron puna?

Të them të drejtën, Bicaj ka qenë mirë fizikisht, por ditën e ndeshjes ka pasur probleme shëndetësore. Janë gjëra, që i përkasin trajnerit dhe Bicajt, nuk më takon mua të flas më gjatë.

Laçi në sfond, një tjetër përballje e vështirë të hënën. Si e parashikoni?

Eshtë një ndeshje e fortë dhe duhet të shtrëngohemi, pasi nuk po kalojmë momente të mira. Gjithsesi, ndeshje futbolli është, mund të fitojmë edhe ne dhe për një objektiv të tillë udhëtojmë. Edhe pse rreziku gjithmonë është prezent në garën e mbijetesës, as që dua ta mendoj një gjë të tillë. E ritheksoj, presioni psikologjik nga njerëzit jashtë ka ndikuar në paraqitjen tonë.