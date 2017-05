“Shpifje, me Vilën dhe Trashin fola për merkato!”

Drini Çaushi, që sipas “Tema Al” rezulton personi që ka biseduar me dy lojtarët e Partizanit duke i ofruar ryshfet, tregon të vërtetën e atij takimi

I akuzuar për tentativë rrushfeti ndaj dy futbollistëve të Partizanit përpara ndeshjes me Kukësin, menaxheri shqiptar që jeton në Greqi, Drini Çaushi, ka reaguar ditën e djeshme. i kontaktuar nga “Sport Ekspres” ai ka dhënë versionin e tij të ngjarjes dhe ka mohuar kategorikisht atë që aludohet, duke kërkuar që regjistrimi audio të publikohet.

Anton Cicani

A e dini se emri juaj është i përfshirë në një skandal përgjimi në tenativë për të korruptuar dy lojtarë të Partizanit?

Po, lexova dhe dëgjova gjithçka çka ndodhur, teksa më kanë telefonuar edhe persona të shumtë, apo më kanë dërguar mesazhe, por nuk u jam përgjigjur, pasi jam duke menduar seriozisht që këtë që ka ndodhur ta ndjek në rrugë ligjore, për të mbrojtur të drejtat e mia.

Thuhet se jeni takuar me lojtarë të Partizanit përpara ndeshjes me Kukësin, duke i ofruar para për të toleruar në fushë…

Po jam takuar dhe kam konsumuar një kafe me dy miqtë e mi, Vila dhe Trashi, por kaq… Historia tjetër që ju tregoni, ose më saktë, që të tjerët kanë treguar, është një trillim i pastër dhe ai që e ka bërë do të përgjigjet. Ky është një sulm i hapur ndaj meje, për të më goditur si person dhe si menaxher futbollistësh, duke qenë se i kam shërbyer futbollit shqiptar.

Na tregoni pak çfarë ka ndodhur në të vërtetë?

Praktikisht, kjo gjë ka ndodhur dy javë përpara ndeshjes Partizani-Kukësi, teksa ndodhesha në Tiranë sepse kisha përvjetorin e vdekjes së nënës time dhe duhet të isha i pranishëm. Shfrytëzova rastin e të qenurit në Tiranë, teksa ndodhesha në një kafe pranë klubit të Kukësit, pranë zonës së ish-Bllokut, teksa disa lojtarë të Partizanit ndodheshin aty. Ishte prag derbi me Tiranën. U ula në kafe me Vilën dhe Trashin, që i njoh mjaft mirë dhe biseduam për shumë gjëra. Më vjen keq që t’i them se jam private, por jam i detyruar ta bëj, duke parë baltën që më është hedhur. E pra, Vila dhe Trashi kanë shprehur dëshirën që të vijojnë karrierën jashtë Shqipërisë dhe me kanë kërkuar të interesohesha në Greqi, duke njohur lidhjet e mia me këtë vend. Sigurisht, si menaxher apo ndërmjetës që jam, kjo është puna. Kemi folur edhe për rrogë e shifra, por janë gjëra që s’mund të thuhen. Me Vilën kam miqësi të vjetër, pasi ka luajtur te Janina. Madje, biseduam edhe për disa rroga që Janina i ka dhe gjyqin që ka hapur kundër tyre.

Po më pas…

Më pas u larguan, i urova fat për sfidën ndaj Tiranës dhe kaq. Por, sa herë vij në Tiranë takoj miqtë e mi. Me Kukësin s’më lidh asgjë përveç faktit që menaxhoj Rumbullakun dhe përfaqësoj disa lojtarë, por kjo është puna ime. Që kur një menaxher s’mund të takohet me futbollistë?

Po për regjistrimin që është folur?

Nuk e di. Nuk e di sinqerisht dhe distancohem. Të ma dërgojnë ta dëgjoj dhe unë se jam kurioz për këtë gjë. Por, e përsëris, kjo është një shpifje e ulët që është bërë ndaj meje.