Shpëtoni ushtarin Lester!

Na ishte një herë një klub modest që doli kampion duke habitur gjithë botën, por një vit më pas habiti sërish të gjithë, duke rënë nga kategoria!

Në Angli kjo histori është e dëgjuar, i ka ndodhur Mançester Sitit thuajse një shekull më parë, por që të ndodhte në futbollin modern, në Premier Ligën e milionave, ku skuadra kampione siguron të ardhura pa fund, kjo është absurde.

Mund t’i ndodhë Lester Sitit, “hirushja” që mallëngjeu botën vjet, por që po lë gojëhapur të gjithë këtë sezon, sepse shiti vetëm mesfushorin Kante, por nuk po bën asgjë për të evituar rënien.

Sot Lesteri u mund 2-0 në Uells nga Suonsi, duke u dorëzuar që në pjesën e parë.

Gola të pësuar me një lehtësi acaruese dhe reagim zero: tashmë Lester Siti është vetëm një pikë larg zonës së rënies dhe Klaudio Ranieri krejt papritur nuk është më heroi madhështor që drejtoi me sukses luftanijen e vjetshme, e kthyer tashmë në një gomone të shpuar…