Shpëtim Gjika hedh “bombën”: Bie Skënderbeu nga kategoria!

Nëse ndodh, do të ishte një tërmet i frikshëm në futbollin shqiptar dhe do të dërrmonte përfundimisht një kampionat që është masakruar nga ngjarjet e ditëve të fundit.

Shpëtim Gjika, me një status bombë në Facebook, jep një parashikim të frikshëm për Skënderbeun, duke paralajmëruar se klubi korçar pas pak ditësh do të rrëzohet nga Superiorja, me urdhër të UEFA-s për trukimet në kupat e Europës.

Sipas ish-presidentit të Flamurtarit, i cili me sa duket diçka di, paralajmëron se edhe Vllaznia ose Tirana, nëse bie njëra prej tyre pas javës së ardhshme, do të kthehet duke marrë vendin e Skënderbeut.

Mbajeni mire shenim kete status, sidomos tifozet e Skenderbeut!

E di qe do me shani, por do duroj!

Skenari i ketij kampionati eshte si me poshte:

1.Nga Superliga bie Tirana ose Vllaznia!

2.Skenderbeut pas pak ditesh i vjen vendimi nga UEFA per trukime ndeshjesh!

3.Skenderbeu denohet te zbresi nje kategori me poshte nga Superliga!

4.Per kampionatin e ardhshem ringjitet ne Siperlige Tirana apo Vllaznia ne vend te Skenderbeut!

Keni per ta pare qe do ndodhi keshtu!

Ps: kushdo qe do me shaje apo fyej sot, nuk do ti pergjigjem, por do tja kthej 10-fish kur te ndodhi keshtu si po them une sot!