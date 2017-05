Shpërthen Spaleti, gati divorci me Romën!

“Nëse do të kthehesha mbrapa, s’do të vija kurrë të stërvitja Romën”. Në fund, Luçiano Spaleti humbet toruan për çështjen “Toti”, që nuk është aktivizuar edhe pse po fitohej 3-1 në “San Siro”, duke hedhur në fushë Peresin: “Kur e hedh në fushë 5 minuta thoni që tallem me të… Vendoseni. Eshtë diskutimi që kam bërë që kur erdha: mos më jepni në menaxhim historinë e Totit, por të futbollistit. Në Palermo nuk e aktivizova sepse ishte me dhimbje shpine dhe i telefonoi Kivusë, Bergomit…: ka diçka që nuk shkon”. Spaleti nuk kursen kritikat as edhe ndaj klubit: “Të jetë dakord edhe klubi im, që është aty dhe sheh”, thumbon.