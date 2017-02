“Shpata e Damokleut” sërish mbi bardheblutë

Kur Ervin Bulku u tërhoq nga futbolli i luajtur në fund të sezonit të shkuar, e bëri pa zhurmë, duke mos lëshuar ndonjë deklaratë të fortë, edhe pse u fol se kishte pasur disa probleme me drejtuesit e klubit. Edhe në fund të vitit të shkuar bëri përshtypje një dialog me Stivi Frashërin, në lidhje direkte nga Vlora, ku portieri e pyeti Bulkun se përse ishte larguar nga Tirana, duke aluduar se ishin larguar në të njëjtën mënyrë, por Bulku i devijoi pyetjes me elegancë. Megjithatë, ka pasur diçka të rëndësishme, që zbulohet vetëm tani, nga burime konfidenciale brenda FSHF-së: ish-mesfushori është larguar nga Tirana pa marrë një shumë të jashtëzakonshme dhe e ka çuar çështjen edhe në Federatën Shqiptare të Futbollit. Fundja, nëse Tiranës po ia kërkojnë dhe po ia marrin borxhet edhe të huaj të panjohur nga e shkuara, nuk ka arsye përse mos ta bëjnë edhe lojtarët shqiptarë, aq më shumë që Bulku është një nga ikonat e klubit bardheblu në dekadat e fundit.

GJYQI – Kur Ervin Bulku u kthye te Tirana në verën e vitit 2014, pas dy sezonesh te Sepahani në Iran, firmosi një kontratë 2-vjeçare, me 60 mijë euro në sezon. Që atëherë, Bulku nuk ka marrë asnjë pagë, por nuk krijoi kurrë probleme, edhe për faktin se mendonte se gjithçka do të zgjidhej herët a vonë, aq më shumë që si lojtar veteran nuk mund të bënte gjëra kaq delikate publike. Megjithatë, klubi nuk e likuidoi dhe as që ka bërë ndonjë përçapje deri tani, ndaj Bulku e ka humbur durimin. Bëhet fjalë për një shifër rreth 120 mijë euro që Tirana i detyrohet Bulkut, por ky i fundit ka bërë një lëshim, duke i falur 30 mijë euro klubit. Si përfundim, gjyqi në FSHF ka nxjerrë fitues Bulkun, i cili tashmë pret të likuidohet, ndërsa Tirana ka rreth dy javë kohë për të shlyer shumën prej 90 mijë eurosh. Precedenti tashmë ekziston: Flamurtari ka humbur 6 pikë në renditje për një histori të tillë, ndaj Tirana e ka të qartë se së shpejti do të nisë heqja e pikëve, nëse nuk nis të paguajë edhe ish-futbollistin e njohur.