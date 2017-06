Short i frikshëm në Champions, Kukësi ende në vendnumëro

Një rregull i pashkruar thotë që formacioni fitues nuk ndryshon, por rregullat jo gjithnjë zbatohen, aq më tepër në futboll. Disa nga lojtarët e Kukësit kanë zhvilluar një sezon fantastik dhe jo të pakta kanë qenë interesimet në drejtim të tyre. Sigurisht, pjesëmarrja në Champions League bën që aventura me verilindorët të zgjatet, por më pas gjithçka mbetet për t’u sqaruar.

Pjesës më të madhe të lojtarëve u përfundon kontrata në fund të Kupave të Europës, por ka dhe nga ata që u ka përfunduar me fundin e kampionatit. Normalisht, kontrata nuk mund të përpilohen vetëm për Kupat e Europës dhe gjithçka duhet të zgjidhet shpejt. Duke nisur që nga porta dhe deri në sulm, disa lojtarë janë në pikëpyetje. Koliçi ka oferta nga jashtë vendit, në mbrojtje disa emra janë larguar nga drejtuesit, ndërsa të tjerëve u përfundon kontrata, me përjashtim të Hallaçit dhe Rrumbullakut. Pejiç është në një moshë të madhe dhe askush nuk mund të garantojë një zgjatje dashurie me Kukësin.

Në mesfushë numri i lojtarëve që u përfundon kontrata nuk është i vogël, çka do të thotë që fytyra e Kukësit për sezonin e ardhshëm do të ndryshojë përsëri. Pretendimet madhore në kupat e Europës, me objektivin e deklaruar, grupet e Europa League, natyrshëm që krijojnë nevojën për të afruar lojtarë, që i përgjigjen nivelit të kompeticioneve ndërkombëtare. Nuk ka aspak kohë për pushim, pasi përveç faktit se aventura në Champions për kampionët nis në fillimin e korrikut, duhet të kujdeset dhe për lojtarët që dëshiron për sezonin e ardhshëm, sepse askush nuk do të refuzonte lojtarë që e mbyllën sezonin me trofeun më të rëndësishëm në vend.

Ndërkaq, klubi nuk po tregohet aktiv në treg, duke mos afruar ende asnjë lojtar dhe kjo kryesisht për faktin se presidenti Safet Gjici është duke u marrë me fushatën elektorale dhe nuk ka kohë të mjaftueshme për të qenë i pranishëm në zyrat e klubit në Tiranë.

Emra ka shumë, të ofruar nga menaxherë të huaj, por shumica janë lojtarë mediokër dhe aspak superiorë ndaj grupit që doli kampion, ndërsa emrat vërtet cilësorë kushtojnë, kanë paga mbi 15.000 euro, ndaj kampionët janë në udhëkryq.

Në Champions short i frikshëm, edhe Legia rival i mundshëm

Është plotësuar dje lista me kundërshtarët e mundshëm të Kukësit në Champions League. Legia e Varshavës ka kompletuar listën me 17 skuadrat e mundshme, me të cilat mund të përballet Kukësi. Nga Skocia në Islandë, një short i vështirë mund të konsiderohet për kuksianët, të cilët nuk do e kenë aspak të lehtë, sepse koeficienti i ulët i ka klasifikuar në vazon e dytë.

Skuadra Shteti Koeficienti

Sëlltik Skoci 42.785

RB Salzburg Austri 40.570

Kopenhagen Danimarkë 37.800

Ludogorets Bullgari 34.175

Bate Borisov Bjellorusi 29.475

Legia Varshës Poloni 28.450

Apoel Qipro 26.210

Maribor Slloveni 21.125

Karabah Azerbajxhan 18.050

Malmo Suedi 16.945

Astana Kazakistan 16.800

Partizani Serbi 16.075

Rijeka Kroaci 15.550

Rosenborg Norvegji 12.665

Sherif Tiraspol Moldavi 11.150

Hapoel Ber Sheva Izrael 10.875

FH Islandë 6.175