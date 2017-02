Shkon te Vajekano, e përzënë se është nazist!

Futbolli dhe politika: binom i pandashëm në shumë klube e kampionate, edhe pse nuk duhet të kenë shumë lidhje.

Historia e fundit e çuditshme vjen nga Spanja, ku tifozët e Rajo Vajekanos kanë bërë të anulohet transferimi i ukrainasit Roman Zozulja tek ekipi madrilen.

Verën e shkuar titullari i kombëtares ukrainase u transferua nga Dnipro te Betisi, por nuk ka luajtur shumë aty dhe zgjodhi Vajekanon për të gjetur minutat që i duhen.

Problem i vogël: tifozët e Vajekanos janë me bindje të majta politikisht, ndërsa Zozulja në Ukrainë njihet si mbështetës i grupimeve me pikëpamje të djathta, aq sa shpesh është fotografuar me veshje ushtarake dhe shërben edhe si reklamë për një grupim nacionalist ukrainas.

Zozulja këmbëngul se nuk është e vërtetë dhe thjesht ka mbështetur ushtrinë ukrainase, por nuk e beson askush dhe tifozët e kanë sulmuar ashpër klubin dhe lojtarin, ndaj Vajekano ka anuluar huazimin.